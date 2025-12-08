「作りたくない日でも、ちゃんとおいしい」ちゃちゃっとおいしく完成する“時短おかずの素”が神すぎる
毎日のごはんづくりは、できるだけラクに、おいしく仕上げたいもの。そんなときに頼りになるのが、切った食材に混ぜたり、炒めたり、レンジでチンするだけで一品が完成する“調理ヘルパー”だ。味付けの迷いがなく、失敗知らずで、キッチンに立つ時間を大幅にカットできるのが最大の魅力。ストックしておけば「今日はムリ…」という日のお守りにもなる。
【画像】「チンするだけで“手作り感”が爆発」忙しい夜でも“てりたまチキン”が秒で完成
■キッコーマン うちのごはん ごちそうレンジの素 てりたまチキン
鶏肉を耐熱容器に入れて本品をかけ、レンジでチンするだけで“照り焼き×卵のまろやかさ”が両立した一品が完成する。火加減の調整がいらず、焦げ付きや固くなる失敗がないのが嬉しい。甘辛だれに卵黄風ソースが絡むことで、家庭では再現しにくい“専門店っぽい照り感”が出るのもポイント。忙しい日でもメイン料理がサッと作れて、後片付けがラクという声も多い。5個セットなのでストックにも便利。
●おすすめポイント
・レンジ加熱だけで“照り玉”の本格味が完成
・鶏もも・むね・手羽など肉の種類を選ばず使える
・洗い物が少なく、時短効果が高い
■丸美屋 麻婆茄子の素 こってりみそ味（ひき肉入り）
フライパンで茄子を炒め、この素を加えるだけでコク深い麻婆茄子が完成する一品。ひき肉入りなので“ボリュームのある主菜”として成立し、合わせ調味料をそろえる必要がないのが魅力だ。味噌ベースの濃厚だれはご飯が進むと評判で、子どもから大人まで食べやすい甘辛仕立て。とろみがしっかりつくため、炒めるだけでも味がよく絡み、茄子がしんなりとろっと仕上がる。5個セットで常備菜づくりにも最適。
●おすすめポイント
・ひき肉入りで“これ一袋で主菜が完成”
・甘辛味噌だれが茄子と相性抜群でご飯が進む
・調味料いらずで失敗しにくい
■Cook Do(クックドゥ) 極 プレミアム 3種セット
Cook Doの中でも“本格四川の味”を追求したプレミアムライン。花椒・唐辛子・豆板醤・豆鼓などを使い、香り・辛み・コクが段違いの仕上がりになる。麻辣麻婆豆腐、麻辣回鍋肉、香辣麻婆茄子の3種類が入っており、家庭で作るには難しい“複層的な辛さと旨み”が手軽に再現できる。炒め合わせるだけで味がピタッと決まり、普段の献立が一気にプロ級になるセットだ。
●おすすめポイント
・Cook Do最上位の“極”シリーズ
・花椒のしびれと香りが本格中華クオリティ
・3種セットで飽きずに楽しめる
■具たっぷり味噌汁 味の素 5種バラエティ
お湯を注ぐだけで、根菜・海藻・きのこなど具材がしっかり入った味噌汁が完成するフリーズドライタイプ。具材の食感が生きていて、 instant とは思えない満足感がある。種類は合わせ味噌・赤だし・野菜・豚汁風などバラエティ豊富で、朝食や夜食の“あと一品”にぴったり。作り置きがいらず、常温保管できるのでストックにも便利。
●おすすめポイント
・フリーズドライとは思えない具沢山の食感
・5種入りで飽きずに飲める
・お湯を注ぐだけで即完成、時短効果が高い
■ハウス食品 炒飯の素
ご飯に混ぜて炒めるだけで“パラッと仕上がる”炒飯の素。炒めるだけでは出しにくい香ばしさやコクが簡単に再現でき、卵とネギだけでもお店風の味に仕上がると好評だ。粒感のある調味素材がご飯に均一に行きわたり、べたつきにくいのが特徴。忙しい日の昼食や、小腹がすいたときの一品としても重宝する。
●おすすめポイント
・ご飯がパラッと仕上がり失敗しにくい
・具材を足してアレンジしやすい
・手早くできて昼食・夜食に便利
■ミツカン 〆まで美味しい ごま豆乳鍋つゆ ミニパック
豆乳のまろやかさとごまのコクが広がる鍋つゆ。ミニパックなので1〜2人前に使いやすく、平日の夕飯にちょうどいいサイズ感だ。火にかけるだけで味が決まるため、野菜・肉・豆腐を入れるだけで栄養バランスの良い一品が完成する。鍋の〆はうどんや雑炊がおすすめで、最後まで濃厚な旨みが楽しめる。常備しておくと“今日は鍋で済ませたい”という日に即活躍する。
●おすすめポイント
・1〜2人暮らしにうれミニパック
・豆乳×ごまの濃厚まろやか味
・〆までおいしく食べられる万能つゆ
■キッコーマン おにぎリッチ 焼肉味
炊いたご飯に混ぜるだけで、濃厚な焼肉風味のおにぎりが作れるミックス調味料。甘辛だれにローストガーリックやごまの香ばしさが加わり、冷めてもおいしく食べられるのが特徴。お弁当や小腹満たし用のストックとしても優秀で、子どもにも人気。5個セットで常備しておくと“あと一品がほしい”ときにも役立つ。
●おすすめポイント
・ご飯に混ぜるだけで焼肉風味のおにぎりが完成
・冷めてもおいしく弁当に最適
・香ばしさと甘辛バランスが絶妙
調理ヘルパーは、忙しい日の献立を支えてくれる“時短の味方”。悩むことなく味が決まり、失敗しにくいのが最大のメリットだ。ストックしておくことで「作る気力がない日」も安心でき、料理のハードルがぐっと下がる。手軽さとおいしさを両立させたいなら、ぜひ日々の献立に取り入れてみてほしい。
