宮越虹海、『週プレ』袋とじで“ありのまま”の姿
俳優でグラビアアイドルの宮越虹海が、8日発売の『週刊プレイボーイ』51号（集英社）のグラビアに登場する。
【写真】袋とじで“ありのまま”の姿を披露した宮越虹海
高校卒業後、舞台俳優としてデビュー。“日本一えっちな幼なじみ”として、2017年からグラビア活動もスタートさせ、ギリギリなエロスを攻めるイメージDVDが好評を博す。12月20日にはファースト写真集『幼なじみ、脱ぎました。』（新欠片）が発売、フルヌードを披露している。
“袋とじ”で展開される今回のグラビアでは、T160・B88・W65・H92のナイスバディを、“ありのまま”の姿を見せている。
なお同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは高野真央（※高＝はしごだか）、グラビアには、アイドルグループ・#ババババンビ、都丸紗也華、渚のん＆花城奈央、星野琴が登場する。
