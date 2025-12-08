文化放送で放送中の『櫻坂46の「さ」』（毎週日曜日 午後7時00分～7時30分）では、スペシャルウィーク週の12月14日（日）の放送に、中嶋優月、藤吉夏鈴、山下瞳月が出演する。

櫻坂46ならではの魅力「さ（＝「差」）」を追求し、メンバーがスキルや個性を磨く様々な企画に全力でチャレンジしている当番組。番組を通じてメンバー同士の新しい関係性を発掘していくだけでなく、櫻坂46ファン以外のリスナーにも楽しんでもらう内容を目指している。

スペシャルウィーク週となる12月14日（日）の放送では、特別コーナー「デモジェル山下の懺悔室」を実施する。リスナーに気持ちよく新年を迎えてもらうために、2025年も残りあとわずかとなったこのタイミングで「未だに悔いていること」を正直に告白してもらい、心の底から反省しているのかどうかを「デモジェル山下」こと山下瞳月が真剣にジャッジしていく。ただし反省の色が見えないリスナーには、普段の山下からは想像できない厳しい言葉が送られて…。

さらに中嶋と藤吉も「デモジェル山下」の前で懺悔する。中嶋は山下の前でよくやってしまうプライベートでの癖について、藤吉はライブ前に起きたある出来事について謝罪する。

収録を終えた中嶋優月、藤吉夏鈴、山下瞳月は、以下のようにコメントしている。

【中嶋優月】

スペシャルウィークということでスペシャルゲスト「デモジェル山下さん」が来てくださっています。

夏鈴さんや私の懺悔は許していただけるのか、ぜひ聴いてください。

【藤吉夏鈴】

2人とたくさんお話しができて嬉しかったです。

スペシャルウィーク聴いてください！

【山下瞳月】

『櫻坂46の「さ」』とっても楽しかったです！

スペシャルウィークということで、デモジェルさんがいらしたみたいですが…。ぜひ聴いてください!!!

※12月14日（日）放送の『櫻坂46の「さ」』は、radikoで放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20251214190000

【番組概要】

■番組名： 『櫻坂46の「さ」』

■放送日時： 毎週日曜日 午後7時00分～7時30分

■出演： 櫻坂46 中嶋優月、藤吉夏鈴、山下瞳月 ※12月14日（日）放送回

■メールアドレス： sakura@joqr.net

■番組X： @sakura_joqr ※推奨ハッシュタグ： #櫻坂のさ