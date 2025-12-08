KAWAII LAB.¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMORE STAR¡Ê¥â¥¢¥¹¥¿¡¼¡Ë¡×ÃÂÀ¸ ¡ÈÊ¿¶ÑÇ¯Îð17.8ºÐ¡É9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/08¡Û¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦KAWAII LAB.¡Ê¥«¥ï¥¤¥¤¥é¥Ü¡Ë¤è¤ê¡¢¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMORE STAR¡Ê¥â¥¢¥¹¥¿¡¼¡Ë¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¥¥é¥Ã¤È¡×¤¬12·î8Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¿·°æ¿´ºÚ¡¢±óÆ£¤Þ¤ê¤ó¡¢ºû¸¶¤Ê¤Ê²Ö¡¢ÎëÌÚ²ÖÍü¡¢¹âÍü¤æ¤Ê¡¢Ãæ»³¤³¤Ï¤¯¡¢ÇëÅÄ¤½¤é¡¢¿¹ÅÄ¤¢¤ß¡¢»³ËÜ¤ë¤·¤¢¤Î9¿Í¡£Á´°÷¤¬KAWAII LAB. MATES½Ð¿È¤Ç¡¢KAWAII LAB.¤ÎÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤¿¤Á¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹ ¡ÈKAWAII¡É¤ËÆ´¤ì¡¢¤½¤Î¸÷¤ò1ÈÖ¶á¤¯¤ÇÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡£ºÇÇ¯¾¯16ºÐ¡¢ºÇÇ¯Ä¹20ºÐ¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï17.8ºÐ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÌ¤½Ï¤Ç¡¢Ì¤´°À®¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¡ÊMORE¡Ë¡×À®Ä¹¤·¡¢¡Öµ±¤¡¦Æ´¤ì¡ÊSTAR¡Ë¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ø¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈWITH KAWAII¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¤³¤Î9¿Í¤À¤«¤é¤³¤½ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡ÈKAWAII¡É¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤ËÃµ¤·¡¢ÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤ÊMORE STAR¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¥¥é¥Ã¤È¡×¡£·ëÀ®Á°¤Î¹ç½É¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤Î²ÝÂê¶Ê¤È¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¡Ö¤â¤Ã¤È¡ÊMORE¡ËÀ®Ä¹¤·¡¢µ±¤¡¦Æ´¤ì¡ÊSTAR¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤Ø¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë1¶Ê¡£¥À¥á¤Ê¼«Ê¬¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡È¤â¤Ã¤È¥¥é¥Ã¤Èµ±¤¯¡É¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ì¤½Ï¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò½Å¤Í¤¿¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Î¹â¤¤³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
12·î8Æü18»þ30Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¡£¥á¥ó¥Ð¡¼1¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÉ½¾ð¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎËÜÊÔ¤Ï12·î12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï2026Ç¯2·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖKAWAII LAB. BEST ALBUM¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢2026Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢MORE STAR¤Ï2025Ç¯12·î12Æü¤ËK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëKAWAII LAB.¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKAWAII LAB. SESSION vol.17¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£9¿Í¤¬¤³¤ÎÀè¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤òÊü¤Á¡¢¿·¤·¤¤¡ÈKAWAII¡É¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
½Ð¿È¡§ÅìµþÅÔ
¿ÈÄ¹¡§158cm
À¸Ç¯·îÆü¡§2008Ç¯12·î18Æü
ÆÃµ»¡¿¼ñÌ£¡§¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÎÂç¿©¤¤¡¢¥½¡¼¥é¥óÀá¡¿Ì¡²è¤òÆÉ¤à¤³¤È¡¢¤ªÊÛÅöºî¤ê
¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¡§¥ª¥ì¥ó¥¸¿§
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¤³¤ÎÅÙMORE STAR¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¿·°æ¿´ºÚ¤Ç¤¹¡ª¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¸ÄÀ°î¤ì¤ë¤À¤¤¤¹¤¤Ê8¿Í¤È³èÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÂô»³¤Î¿Í¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª»þ¤Ë¤Ï¶¯¤¯¡¢»þ¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¯¡£¤¤é¤¤éµ±¤¤¤Æ¡¢³§¤ò¾È¤é¤»¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÀ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
½Ð¿È¡§¿ÀÆàÀî¸©
¿ÈÄ¹¡§162cm
À¸Ç¯·îÆü¡§2007Ç¯3·î29Æü
ÆÃµ»¡¿¼ñÌ£¡§¸ý³Ñ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¡¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¹Ô¤¯¤³¤È
¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¡§ÀÄ¿§
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢KAWAII LAB.¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMORE STARŽ£¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÀÄ¿§Ã´Åö¤Î±óÆ£¤Þ¤ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Ì¤½Ï¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¥¥é¥Ã¤Èµ±¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿Ê²½À®Ä¹¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Âç¹¥¤¤Ê8¿Í¤È¶¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð¿È¡§ÅìµþÅÔ
¿ÈÄ¹¡§153cm
À¸Ç¯·îÆü¡§2009Ç¯7·î7Æü
ÆÃµ»¡¿¼ñÌ£¡§±Ñ¸ì¡¢¥À¥ó¥¹¡¢´ÊÃ±¤Ê¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¡¿¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Î¥°¥Ã¥º½¸¤á¡¢¥¨¥ó¥¿¥á´Õ¾Þ
¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¡§²«¿§
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
³§¤µ¤ó½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ªºû¸¶¤Ê¤Ê²Ö¤Ç¤¹¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢KAWAII LAB.¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMORE STAR¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª»ä¤ÎÆÃµ»¤Î±Ñ¸ì¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¡Ö¸¶½É¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×ÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤Ø¤È¹¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎMORE STAR 9¿Í¤Ç¤·¤«ºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤KAWAII¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¡ÖÆ´¤ì¤«¤éÆ´¤ì¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»ä¤¿¤Á¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð¿È¡§²¬»³¸©
¿ÈÄ¹¡§160cm
À¸Ç¯·îÆü¡§2006Ç¯9·î10Æü
ÆÃµ»¡¿¼ñÌ£¡§¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢¥À¥ó¥¹¡¿¤ª°ò¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È
¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¡§¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¿§
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
MORE STAR¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥óÃ´Åö¤ÎÎëÌÚ²ÖÍü¤Ç¤¹¡ª¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÁÇÅ¨¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤ÈÂô»³À®Ä¹¤·¤ÆÂô»³¤Î¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤âÂô»³¤ÎÊý¤ËKAWAII¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡ª¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
½Ð¿È¡§ÀéÍÕ¸©
¿ÈÄ¹¡§158cm
À¸Ç¯·îÆü¡§2005Ç¯9·î18Æü
ÆÃµ»¡¿¼ñÌ£¡§¥Ô¥«¥½¤Î¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à°Å¾§¡¿¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ¡¢ÆÉ½ñ
¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¡§¿å¿§
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢KAWAII LAB.¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMORE STAR¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¿å¿§Ã´Åö¤Î¹âÍü¤æ¤Ê¤Ç¤¹¡ªÁÇÅ¨¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢Ž¢MORE STARŽ£¤È¤·¤Æ9¿Í¤Ç³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ÖWITH KAWAII¡×¤ò·Ç¤²¡¢³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª»ä¤Ï¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¡¢·ÝÇ½³èÆ°¶¦¤Ë1Ç¯À¸¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À·Ð¸³¤ÏÀõ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤ªÀ±ÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Áö¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
½Ð¿È¡§¿ÀÆàÀî¸©
¿ÈÄ¹¡§158cm
À¸Ç¯·îÆü¡§2008Ç¯7·î30Æü
ÆÃµ»¡¿¼ñÌ£¡§³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¿å¤ò²£¤«¤é°û¤à¤³¤È¡¢50²»¤Î·è¤Þ¤Ã¤¿½Ä¤Î¹Ô¤À¤±¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¡¿¥Ñ¥ó¡¦´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È
¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¡§¥·¥ë¥Ð¡¼¿§
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¤³¤ÎÅÙKAWAII LAB.¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×MORE STAR¤Ç³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼Ã´Åö¤ÎÃæ»³¤³¤Ï¤¯¤Ç¤¹¡ª¡ÖWITH KAWAII¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤¿¡¢KAWAII LAB.½é¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼Ã´Åö¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤KAWAII¤Î·Á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
½Ð¿È¡§¿ÀÆàÀî¸©
¿ÈÄ¹¡§172cm
À¸Ç¯·îÆü¡§2005Ç¯8·î16Æü
ÆÃµ»¡¿¼ñÌ£¡§¥¦¥¯¥ì¥ì¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¡¿²Î¤¦¤³¤È¡¢³§¤ó¤Ê¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È
¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¡§»ç¿§
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢ÇëÅÄ¤½¤é¤Ç¤¹¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢KAWAIILAB. ¿·¥°¥ë¡¼¥×Ž¢MORE STARŽ£¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡ªÂçÀÚ¤Ê8¿Í¤ÈÂçÀÚ¤Ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤ó¤Ê¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂô»³¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ªÂô»³¤Î¿Í¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤¢¤Õ¤ì¤ëËèÆü¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»äÃ£¤ËÂô»³´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
½Ð¿È¡§ÅìµþÅÔ
¿ÈÄ¹¡§165cm
À¸Ç¯·îÆü¡§2008Ç¯2·î6Æü
ÆÃµ»¡¿¼ñÌ£¡§¹âÂ®¥¦¥£¥ó¥¯¡¿±Ç²è´Õ¾Þ¡¢¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¡¢¥·¡¼¥ë½¸¤á¡¢YouTube¤ÇÎÁÍýÆ°²è¤ò¸«¤ë¤³¤È
¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¡§¥Ô¥ó¥¯¿§
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢MORE STAR ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¿¹ÅÄ¤¢¤ß¤Ç¤¹¡ª¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¤À¤¤¤¹¤¤ÇºÇ¶¯¤Ê8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ê¿§¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢À®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹!!Á´ÎÏ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
½Ð¿È¡§ËÌ³¤Æ»
¿ÈÄ¹¡§163cm
À¸Ç¯·îÆü¡§2007Ç¯10·î13Æü
ÆÃµ»¡¿¼ñÌ£¡§¥À¥ó¥¹¡¢¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Ê¤È¤³¤í¡¿¿²¤ë¤³¤È¡¢Ëå¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È
¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¡§ÀÖ¿§
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
»³ËÜ¤ë¤·¤¢¤Ç¤¹¡ª¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢KAWAII LAB.¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMORE STAR¡×¤ÎÀÖ¿§Ã´Åö¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢9¿ÍÁ´°÷¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡ÖKAWAII LAB. SESSION vol.17¡×¢¨MORE STAR ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸ø±é
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë OPEN17¡§30¡¿START 19¡§00¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¸©¡¡K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
½Ð±é¡§FRUITS ZIPPER¡¿CANDY TUN¡¿SWEET STEADY¡¿CUTIE STREET¡¿KAWAII LAB. MATES
¡ÖKAWAII LAB. SESSION vol.18¡×
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËOPEN 15¡§30¡¿START 17¡§00¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¸©¡¡K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
½Ð±é¡§FRUITS ZIPPER¡¿CANDY TUNE¡¿SWEET STEADY¡¿CUTIE STREET¡¿KAWAII LAB. MATES
