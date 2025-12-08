ロンドン序盤、ドルに買戻し ドル円一時１５５．４６レベル＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、米債利回り上昇とともにドルが買い戻されている。ユーロドルは高値を1.1672付近に伸ばしたあと、売りに押し戻されて1.1650付近で推移している。ポンドドルも同様に1.3347付近を高値に1.3319付近に安値を広げる動き。ドル円は東京午前に154.90付近まで下落した後は、上昇の動きに転じている。ロンドン序盤には前日ＮＹ終値155.33レベルを上回ると、高値を155.46付近に伸ばしている。



米１０年債利回りは４．１２％台から４．１４％台後半へと上昇している。欧州株や米株先物・時間外取引は。いずれも先週末終値付近で売買が交錯している。



USD/JPY 155.40 EUR/USD 1.1652 GBP/USD 1.3324

外部サイト