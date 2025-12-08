½ÀÆ»¡¦Â¼Èø¡ÖÃÏÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¡×¡¡Åìµþ¤Ç¹ñºÝ¹ç½É¡¢³¤³°ÀªÂ¿¿ô»²²Ã
¡¡½ÀÆ»¤Î¹ñºÝ¹ç½É¤¬8Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ÖÆ»´Û¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜÃË»Ò¤Ï7Æü½ªÎ»¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃË»Ò90¥¥íµé¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÂ¼Èø»°»ÍÏº¡ÊJES¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡Ë¤Ï·Ú¤á¤ÎÄ´À°¤Ç½ª¤¨¡ÖÃÏÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¡×¤È°ÕÍßÅª¡£º£¸å¤Ï½ÅÎÌµé¤È·Î¸Å¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡25ºÐ¤ÎËÜ³ÊÇÉ¤ÏÍèÇ¯10·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Ð¥¯¡¼¡ËÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤ê¡Ö¥í¥¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤¯Æ§¤ß½Ð¤·¤¿1Ç¯¡£ÍèÇ¯¤âÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡×¤È3Ç¯¸å¤Î¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¹ç½É¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡¢¥í¥·¥¢¤Ê¤É29¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤éÌò°÷¤Ê¤É¤ò´Þ¤áÌó340¿Í¤¬»²²Ã¡£12Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£