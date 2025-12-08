¡Ú¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡Û½÷»Ò¥´¥ë¥Õ»³²¼ÈþÌ´Í&¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¾®ÅÄ³®¿Í¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¤ËÆÃÊÌ¾Þ
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Õ¥©¡¼¥é¥àÀ©Äê¡ÖFOR¡¡ALL¡¡2025¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬8Æü¤ËÅìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢8·î¤ÎÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¥´¥ë¥Õ¤ÇÆüËÜ¿Í»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê24¡á²Ö²¦¡Ë¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¤ÇÀ¸³¶¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤·¤¿¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê19¡áÅì³¤Íý²½¡Ë¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£ÆÃÊÌ¾Þ¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Î¦¾åÃË»Ò110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²5°Ì¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡Ê23¡áJAL¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¤ò±þ±ç¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÂÎÎÏ¡¦·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¹×¸¥¤äÃÏ°è¿¶¶½¤Ë´óÍ¿¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤ë¸²Ãø¤ÊÆ¯¤¤ò¤·¤¿¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤ò¡ÖFOR¡¡ALL¡×¤ÈÂê¤·É½¾´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³²¼¤ÏÈ±¤ò²¼¤í¤·¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£LPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë¥ë¡¼¥¡¼¤È¤·¤ÆÄ©¤ó¤À1Ç¯¤ò¡ÖÆü¡¹³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ´·¤ì¤ë¤Î¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¡¢¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤â¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£µ¨2¾¡¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤·¡¢1ÈÖ¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤ë²ÈÂ²¤Ø¡Ö»ä¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¾®ÅÄ¡£¼õ¾ÞÍýÍ³¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤Ï¤Ë¤«¤à¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ê°ìÌÌ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¼«¤é¤òÎ§¤·¡¢Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤âÄºÅÀ¤Ëµ±¤¡¢¤Ä¤¤¤ËÀ¸³¶¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À19ºÐ¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¾¡¤Á¤¿¤¤¡£¤â¤¦1²ó¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¤â¤¦°ì¸®²È¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ª¤É¤±¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï1²óÉé¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ÏÌµÇÔ¤Ç1Ç¯¤ò½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Â¼ÃÝ¤Ï¡¢8·î¤ËÊ¡°æ¤ÇµÏ¿¤·¤¿12ÉÃÂæ¤ò¡Öº£Ç¯ºÇÂç¤ÎÀ®²Ì¡×¤ÈÉ½¸½¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÁ°¤ÇÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿12ÉÃÂæ¤òÃ£À®¤·¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£9·î¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤ÏÀË¤·¤¯¤â5°Ì¡£¥á¥À¥ë¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤Ë¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤Ë´üÂÔ¤·¡Ö¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Éû¾Þ¤È¤·¤Æ»³²¼¤È¾®ÅÄ¤Ë100Ëü±ß¡¢Â¼ÃÝ¤Ë¤Ï50Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£