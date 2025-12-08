サッカー・横浜FCは8日、須藤大輔氏が新監督に就任したことを発表しました。

横浜FCはJ1昇格を勝ち取って迎えた今シーズンですが、J2降格ラインをさまよい第20節を終えてからは下位3チームから這い上がることが出来ず、試合を残してJ2降格が決まっていました。

新たに就任した須藤新監督は、現役時代にヴィッセル神戸などでプレーし、11年から指導者として転向。山梨学院大学サッカー部コーチを経て18年にガイナーレ鳥取の監督に就任。そして21年から古巣の藤枝MYFCで監督を務めると、J3だった藤枝の順位を引き上げ2位で初めてJ2昇格を勝ち取りました。その後もJ2に定着しています。

須藤新監督はチームを通じ「青いリボン、フェニックスのように何度でも生まれ変わる、横浜FCの歴史を尊重し、未来永劫輝く新しい時代を築く、その覚悟と情熱を持ち地元横浜で指揮を執らせていただけること、感謝しております。選手が心からサッカーを楽しみ、気持ちを込め、持てる力の全てを出し切る！全力で躍動する姿に共感していただき、勇気や感動、希望を感じていただきたい！サッカーで魅了し、サッカーの力で幸せに！『内容と結果の両極を掴み取る』そんなインプレッシブサッカーを表現して参りたいと思います。勝利と共に熱く魂のこもった、記憶に残る魅力的なサッカーをクラブ全員で築いて行く所存です。昇り詰めて行く横浜FCの軌跡を共に作り上げて行きましょう。最高の時間を共に。よろしくお願いいたします」とコメントしました。