お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が8日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に出演。7日に放送されたフジテレビ系「THE MANZAI2025」の裏話を明かした。

ゲストのタカアンドトシとナイツは共演し、タカが「ナイナイさんが収録後にコメント出していて、ネットニュースで。矢部さんが『ナイツのネタおもしろかったけど、あれオンエアどこまで使われるんだろう』みたいな。それたしかに気になってて、どこまでカットされてたんだろうなって。裏事情聞きたい」と語った。

ナイツはかなり過激な時事ネタ漫才を披露していたことをにおわせ、塙は「人の名前出したところは全部カットされて、うまく編集されてた」と説明。「放送見たら、全部うまいテレビでできる（漫才）。だから言ったら、本当はタカトシさんとか、サンドウィッチマンさんのようにあんまり人の名前とか出さない漫才に憧れてはいます」と胸中を語った。

トシから「でもあれが面白いからな、ナイツは」と褒めらると「だけど、よくないと思うんですよね。人の不祥事が入ってきたらチャリンチャリンみたいな」と告白。相方の土屋伸之は「よくないって自覚はあるんだ」と笑った。

番組ではネタの動画や台本を送り、放送にそぐわない箇所を修正されるというが、塙は「『全部やらせてください』と。『2分でもいいんで。ダイジェストでもいいんで、そっちでやってください』って言ったら天才的な編集になってました」とした。

トシに「現場はめちゃくちゃウケてたでしょ？」と問われ、「それが、引いちゃうんですよ。やっぱり」とまさかの回答。土屋は「お客さんもテレビの収録だってわかってるから『なんでこんなこと言ってるの？』って」と続けた。

塙は「吉沢亮さんのくだりとか、米倉涼子さんのくだりとかみんな引いちゃって」と話し、土屋は「横浜流星さんの話で終わってましたね、『国宝』の話も」と放送で編集されていたことを明かした。