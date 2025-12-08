ロージーローザの「パウダーファンデブラシ」などメイクツール3品にピンクカラーが登場。桜のようなかわいいカラーは新年にもぴったり。

ロージーローザは、2025年12月6日に「ビロードタッチパフ 2P PK」を発売。さらに、12月15日に「マルチファンデブラシ PK」と「パウダーファンブラシ PK」を発売します。

新年を華やかに彩るピンクカラー

ロージーローザの人気メイクツール3品に、桜を思わせる柔らかなピンクカラーが新登場。華やかな気分を添えるピンクカラーは、新年を迎えるタイミングで気分を新たにしたい人にもぴったりです。

・ロージーローザ ビロードタッチパフ 2P PK

毛足の長いビロード織生地を使用した「ルースパウダー専用パフ」で、パウダーを揉み込むようになじませて使うことでムラなく均一に仕上がります。

今回の新色は桜の花を思わせるピンクに、コーラルピンクのリボンを合わせた華やかなデザイン。光沢のある生地とふわふわの感触が特徴で、2個入りなのも嬉しいポイントです。

価格は550円。

・ロージーローザ マルチファンデブラシ PK

「マルチファンデブラシ」は、全ファンデーション対応で、オーバル型のフラットなブラシの天面が、塗りやすさとカバーを両立したロージーローザの人気アイテムです。

新色は細部までこだわった大人可愛いピンク仕様。ブラシ毛は肌当たりの良さにこだわった作りになっています。扱いやすいショートハンドルタイプでソフトカバーも付き、使い勝手も抜群です。

価格は792円。

12月15日の発売に先駆け、11月中旬からロフトと公式オンラインストアで先行販売しています。

・ロージーローザ パウダーファンブラシ PK

全パウダー対応のパウダー専用ブラシで、「ファン（うちわ）型」と豊富な毛量が特長の人気アイテムです。

フェイス、チーク、ハイライト、シェーディングなどのパウダーに幅広く対応し、余分な粉を払うフィニッシングにも使用できます。極細加工の毛先はなめらかな肌あたりで、自然にふんわり仕上がります。

持ち運びに役立つソフトカバー付きもうれしい点です。

価格は1210円。

12月15日の発売に先駆け、現在@cosme・PLAZA・公式オンラインストアで先行販売しています。

いずれの商品も、ドラッグストア、量販店、バラエティショップ、ECで販売します（一部店舗を除く）。なお、店舗によって発売日が前後する場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部