¡ÚÀ¾Í§¤Î¥Á¥é¥·¡Û12·î11Æü¤Þ¤ÇËèÆü¤ªÆÀ¡£¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Ë¤¤å¤¦¤ê¡¢ÉñÂû¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÆÃÇä²Á³Ê¤Ë¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡ÖÀ¾Í§¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥Á¥é¥·¤ò¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢´ØÅì·÷¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥é¥·¤«¤é¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤º¤Ï12·î8Æü°Ê¹ß¤ÎÆüÂØ¤ï¤ê¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÌîºÚ¤¬¤ªÆÀ¤Ê¤Î´ò¤·¤¤...
¡Ú12·î8Æü¡Û¡¦°ñ¾ë¡¦ºë¶Ì¸©¤Ê¤É¤Î¹ñÆâ»º¤Û¤¦¤ì¤óÁð...160±ß¡Ê1Â«¡Ë
¡Ú12·î9Æü¡Û¡¦¿·³ã¸©»º ÉñÂû...106±ß¡Ê1¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë
¡Ú12·î10Æü¡Û¡¦µÜºê¡¦¹âÃÎ¸©¤Ê¤É¤Î¹ñÆâ»º¤¤å¤¦¤ê...247±ß¡Ê1¥Ñ¥Ã¥¯¡¦3ËÜÆþ¡Ë
¡Ú12·î11Æü¡Û¡¦ÆÊÌÚ¡¦°ñ¾ë¸©»º¤Ê¤É¤Î¹ñÆâ»ºÄ¹¤Í¤®...171±ß¡Ê2ËÜ¡¦1Â«¡Ë
ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÎÆÃÇäÉÊ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤ÏÄ«¿©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿©ºà¤ä¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤â¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð...¡¦¶Ë¾®Î³¥ß¥Ë3¡Ê50g¡ß3¡Ë...85±ß¡¦»³ºê¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¡¡¥¸¥ã¥à¡õ¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¡¢¤Ä¤Ö¤¢¤ó¡õ¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¡Ê³Æ1¸Ä¡Ë...³Æ106±ß¡¦QBB ¥Ù¥Ó¡¼¥Á¡¼¥º¥×¥ì¡¼¥ó¡Ê54g¡Ë...117±ß¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥¹ ¤´ÈÓ¤¬¥¹¥¹¥à ¥¥à¥Á¡Ê180g¡Ë...193±ß
¤Ê¤ª¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Á¥é¥·ÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤Î¥Á¥é¥·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô