千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

12月7日（日）の同番組では、カツラ芸人が“素”の姿をカメラの前で晒すも…妻のコメントに絶叫してしまう場面があった。

今回は、同番組のご意見番ポジションを担う永野が芸人の“奥様”たちと電話で悩み相談を行い、解決へと導く企画「永野の人の嫁と話したい」第2弾を開催した。

スタジオには、電話相談の相手となる芸人妻たちの夫、中村フー（ヘンダーソン）、ケツ（ニッポンの社長）、サツマカワRPGが登場。妻たちの本音の数々に、芸人夫たちが終始たじたじとなる展開となった。

1組目には、サツマカワRPGの妻でタレントのでか美ちゃんが電話相談に登場。

でか美ちゃんは夫について「本人の目標設定が低い」と切り出し、「恐れずに目標を高いところに設定してみたら…なんでこんなに自信がないんだろう」と打ち明ける。

さらに「永野さんが『マルコポロリ！』とかで指摘してくださっているような素を見せる訓練から逃げ続けている」と続け、サツマカワRPGが素を出せない理由を「臆病なんだと思います」と言い切った。

そんなサツマカワRPGに永野は「キャラクターが強すぎる。もうちょっと人間っぽいほうがいい」「カツラとかも本当に取ってていい」とし、ノブも「人間味を出すために取ろう」とアドバイス。そこでカツラを外したサツマカワRPGの期待通りの姿にスタジオは大爆笑する。

「結構好きやけどな、ハゲとその顔」「江戸時代に風呂焚いてる奴みたい」と例えた大悟にさらに笑いが広がるなか、ノブも「金髪にしたら所ジョージさんみたいになる」とコメント。

続けて「シャープで…シャープジョージ」と名付けた永野に千鳥がさらに笑い転げる事態になった。

また、カツラをつけた姿は「なんか冷たい」、カツラを外すと「あったけぇ〜」「抱きしめたくなる」と“素”の姿を絶賛した千鳥に続いて、永野が「名前、焚き場のジョージにしたら？」と改名を提案。

「お笑いとして売れたくないの？これ（カツラなし）だと絶対に売れるよ」と太鼓判を押した永野に、ノブが「衣装も焚き場やで」「焚き場のシャープジョージ」とキャラ変を再度提案するなど、爆笑の連続となった。

一方、でか美ちゃんは「サツマカワRPGと結婚したので焚き場のシャープジョージと結婚したつもりない…」と困惑。

サツマカワRPGが「フラれちゃう！離婚したくない！」と叫び声を上げたものの、でか美ちゃんは「限りなく素に近い状態で喋っているところを初めて見られた」「すごくホッとしました」と語っていた。