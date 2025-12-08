果物やタルトなどがお得に楽しめる2026年福袋、予約受付中！おいしくフルーツを楽しみたい人必見だよ。

2025年12月8日現在、青木フルーツのフルーツジュース専門店「果汁工房果琳」、フルーツタルト＆カフェ専門店「フルーツピークス」、フルーツ専門店「フルーツショップ青木」の3ブランドで、福袋の予約を順次開始しています。

フルーツはもちろん、ジュースやタルトも

フルーツが主役のお得で特別感のある福袋が登場します。

フルーツジュース専門店「果汁工房果琳」

・『福袋（ジュースチケット）』

チケット1枚につきジュース1杯と交換できるチケット10枚つづりの福袋です。

サイズ・金額を問わず、実質540円で好きなジュースを楽しむことができるので、いつもより大きめのサイズを選んだり、新しいメニューや高額商品に挑戦したりできます（一部対象外商品あり）。

価格は5400円。

12月1日から31日まで、全国のフルーツジュースバー店舗（果汁工房果琳、Wonder Fruits、フルーツバーAOKI、V?&M）の店頭で引換券を配布（果汁工房果琳テラスモール松戸店、果汁工房果琳ヴェルサウォーク西尾店は対象外）。

予約引き換え期間は26年1月1日から2月1日までです。

また、26年1月1日からは店頭でも購入可能。各商業施設の初売り期間に合わせて数量限定で販売されます。

さらにECサイト「アオキフルーツオンライン」でも予約受付中です。予約期間は12月1日から21日までで、26年1月1日から5日の間に届きます。

ECでの価格は5700円。

フルーツタルト専門店「フルーツピークス」

・『タルトチケット福袋』

対象商品約3.5個分の金額で商品5個と交換できる、毎年人気のタルトチケット5枚組です。

チケット1枚で979円までのタルト・パニエ・オムレット・エクレールと交換可能。金額条件を超える商品は、差額分の支払いのみで購入することができます。

価格は3240円。

12月18日から、全国のフルーツピークスの店頭で予約受付を開始します（フルーツピークス グランスタ東京店、フルーツピークス エキュート秋葉原店を除く）。予約引き換え期間は26年1月1日から5日までです。

また、26年1月1日から5日までは店頭でも購入可能（フルーツピークス 西武池袋店を除く）。店舗により開始日が異なり、なくなり次第終了します。

引換されず、余ったチケットがあれば、26年1月6日から再販予定です（フルーツピークス 西武池袋店は対象外。チケットの状況により、再販を実施しない場合があります）。

・『焼き菓子福袋』

こだわり素材で作られたオリジナルの焼き菓子全13種類を味わえる福袋。個包装なので、家族や友人とシェアすることも可能です。

セット内容は、フルーツブランシュ5種類、果物屋さんのフルーツキャラメルサンド2種類、くちどけクッキー果cao3種類、ブールドネージュ3種類です。

価格は2026円。

販売期間は26年1月1日から3日まで。予約不要で、なくなり次第終了します。

フルーツ専門店「フルーツショップ青木」

・『プレミアムフルーツチケット』

1枚でフルーツマイスター厳選のフルーツ1000円分と交換できるチケットです。1セット5000円でチケットが6枚ついてくるので、実質1000円分がお得になる計算に。

店頭に並ぶすべてのフルーツから好きな商品と交換できるため、お気に入りはもちろん、まだ挑戦したことのないフルーツなど、季節ごとに楽しみながら選ぶことができます。

価格は5000円。

11月から、全国のフルーツショップ青木の店頭で予約受付中。予約引き換え期間は26年1月2日から5日までです。

また、26年1月2日から5日までは店頭でも購入可能。なくなり次第終了します。

・『年始福袋（フルーツ詰め合わせ）』

フルーツマイスター厳選のフルーツを詰め込んだ豪華で特別な福袋です。5400円、1万800円、3万2400円の3種類がラインアップ。

3万円のセットには、1万円のフルーツに加えて、１年に4回ご自宅にフルーツが届く「フルーツサブスク」もセットになっていて、1年を通してフルーツを楽しむことができます。

12月31日まで、全国のフルーツショップ青木の店頭で予約受付中（フルーツショップ青木東武池袋店では5400円、1万800円の福袋のみ）。予約引き換え期間は26年1月2日から4日までです。

また、26年1月2日から4日までは店頭でも購入可能。各日予定数量に達し次第終了します。

予約も、予定数量に達し次第終了します。気になる福袋があれば早めに予約するのが良さそうです。

※価格はすべて税込です。

