【異世タイ転生】 12月11日0時配信開始

タツノコプロは、新設した出版レーベルTEEM BOOKとポートフォリオサービスを提供するforiioとの共同制作によるマンガ「異世タイ転生」を12月11日0時より、各電子書籍配信サービスから配信する。

原作はTEEM BOOK/foriio、原案はNipponBoyz、マンガはかたりな氏が担当。発行元はコンパスとなる。

「異世タイ転生」とは、タイを拠点に活動する3人組NipponBoyz（ニッポンボーイズ）が発信する動画「タイに来たらいいと思う」シリーズを原案に、“異世界のように魅力あふれるタイ”を独特の視点で紹介するトラベルストーリー。これを読めば、あなたもタイに行きたくなるかも!?

「異世タイ転生」

NipponBoyz（ニッポンボーイズ）

【あらすじ】

日本で暮らしていたハナは交通事故に遭い、目を覚ますと見知らぬ土地にいた。

「これが、噂に聞く異世界転生!?」しかし、ハナがスリップしたのは東南アジアの国・タイだった!!!「なぜ私がタイに…？」そこで出会ったのはNipponBoyzを名乗る3人組。彼等と一緒にタイを旅するハナが見つけたものとは――？

【タイ王国大使館商務公使 チャンタパット・パンジャマーノン氏 コメント】

日本の方の視点から見たタイの“不思議”と“魅力”がユーモラスに描かれています。タイの社会、文化、観光、タイ製品など、タイに興味をお持ちの皆様におすすめしたい作品です。この作品を通して多くの方が「タイネス（タイらしさ）」に触れ、タイに親しんでくださることを願っています。

(C)異世タイ転生プロジェクト