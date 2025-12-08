年末年始に大阪の花園ラグビー場で行われる全国高校ラグビー大会の組み合わせ抽選会が6日に行われました。



秋田工業は初戦で千葉第2地区代表専大松戸との対戦が決まり、伝統のタックルを磨いて臨みます。



105回目の全国高校ラグビー大会は、記念大会にあたり、去年より5校多い56校が出場します。



秋田工業の初戦の相手は、千葉第2地区代表で31大会ぶり3回目の出場となる専大松戸に決まりました。





今年で創部100年、濃紺と白のジャージーの秋田工業は、フォワードとバックスが連携した展開ラグビーが持ち味です。今年の県予選決勝では、秋田中央を48対5で下し、6年連続73回目の全国大会への切符をつかみました。秋田工業・川瀬雄介主将「まずは秋田工業伝統のタックルっていう場所をもっと磨いていって、ディフェンスから流れを作れるチームになることっていうのを目標に頑張っていきたいと思っています」「自分たちはずっとベスト8以上っていうのを目標にやってきているので、しっかりそこに向かって一戦必勝で頑張っていきたいと思います」全国高校ラグビー大会は、今月27日に開幕し、秋田工業と専大松戸との1回戦は28日に行われます。