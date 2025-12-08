²¦¼Ô¥µ¥ó¥Àー¤¬°µ´¬¤Î15Ï¢¾¡¡Ä¥·ー¥º¥óºÇ½é¤Î24Àï¤Ç23¾¡1ÇÔ¤ò»Ä¤·¤¿NBA»Ë¾å3¥Áー¥àÌÜ¤Ë
¡¡12·î8Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö7Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¥Ç¥ë¥¿¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ø¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·ー¥º¥ó¤Î²¦¼Ô¤Ï¡¢¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥êー¥°¥Ù¥¹¥È¤Î22¾¡1ÇÔ¤ò¸Ø¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£¥·ー¥º¥ó24ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥¨ー¥¹¤Î¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡ÊSGA¡Ë¤¬º¸¥Ò¥¸±ê¾É¤Î¤¿¤á½é¤Î·ç¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥¤¥¶¥¤¥¢¡¦¥Ïー¥Æ¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢¥ëー¥²¥ó¥Ä¡¦¥Éー¥È¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥«¥ëー¥½¡¢¥¢¥¤¥¶¥¤¥¢¡¦¥¸¥çー¤â¥±¥¬¤Î¤¿¤á·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÆÀÅÀ¸»¥é¥¦¥ê¡¦¥Þ¥ë¥«¥Í¥ó¡ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡Ë¤ò·ç¤¤¤¿¥¸¥ã¥º¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¥µ¥ó¥Àー¤ÏÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤Æ74－48¤ÈÂçº¹¤ò¤Ä¤±¡¢ºÇÂç42ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤ÉºÇ½ª¥¹¥³¥¢131－101¤Ç°µ¾¡¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥µ¥ó¥Àー¤Ï¡¢11·î8Æü¤Î¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹Àï¤«¤éÌµ½ý¤Î15Ï¢¾¡¡£2008－09¥·ー¥º¥ó¤Î¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£°ÜÅ¾¸å¤Ç¤ÏµåÃÄ»Ë¾åºÇÄ¹¥¿¥¤¤ÎÏ¢¾¡µÏ¿¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó³«Ëë¤«¤é24»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ23¾¡1ÇÔ¡£¥·ー¥º¥óºÇ½é¤Î24Àï¤ò½ª¤¨¤Æ23¾¡1ÇÔ¤ÏNBA»Ë¾å3¥Áー¥àÌÜ¤Ç¡¢2015－16¥·ー¥º¥ó¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ê24¾¡0ÇÔ¡Ë¡¢1969－70¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê23¾¡1ÇÔ¡Ë¤Ë¼¡¤°²÷µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬25ÆÀÅÀ3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É8¥¢¥·¥¹¥È2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢¥Á¥§¥Ã¥È¡¦¥Û¥ë¥à¥°¥ì¥ó¤¬25ÆÀÅÀ9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÈÌöÆ°¡£¤µ¤é¤Ë¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¦¥£¥®¥ó¥º¤¬19ÆÀÅÀ¡¢¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥¸¥§¥ó¤¬14ÆÀÅÀ3¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥ó¡¦¥«ー¥ë¥½¥ó¤¬13ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥±¥ó¥ê¥Ã¥Á¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬11ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥±¥¤¥½¥ó¡¦¥¦¥©¥ì¥¹¤¬4¥¢¥·¥¹¥È5¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¥µ¥ó¥Àー¤Ï23¾¡1ÇÔ¤Ç¾¡Î¨¤Ï¤Ê¤ó¤È95.8¥Ñー¥»¥ó¥È¡£¥¦¥§¥¹¥È2°Ì¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ê17¾¡6ÇÔ¡Ë¤Ë5.5¥²ー¥à¡¢¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¼ó°Ì¤Î¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¡Ê19¾¡5ÇÔ¡Ë¤È¤â4.0¥²ー¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥µ¥ó¥Àー¤¬²÷¾¡¤·¤¿¥¸¥ã¥ºÀï¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È