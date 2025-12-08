桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』に出演している加藤千尋と髙塚大夢（INI）がクランクアップを迎えた。

佐野と桜田がW主演を務める本作は、とある誘拐事件をきっかけに出会った2人を描く、オリジナル脚本によるサスペンスドラマ。

加藤と髙塚が演じたのは、従姉弟インフルエンサーの大西真咲と大西岬。2人で「まぁみぃチャンネル」を開設し動画投稿をしていたところ、誘拐事件に偶然遭遇していたことから注目を集め一躍人気チャンネルに。最初は懸賞金目当てで結以（桜田ひより）と大介（佐野勇斗）を追っていたが、江の島で病気の結以を看病する大介を目撃してから一転、“ハチリン”を応援するように。

「まぁみぃチャンネル」は実際にYouTubeに開設されており、ドラマ本編と連動してリアルタイムで劇中と同じ動画が公開される仕掛けも話題になった。誘拐事件と無関係だった立場から、実際に当事者の“ハチリン”と触れ合うことで心境の変化が描かれてきたまぁとみぃの2人。最終回で2人はどんな未来を選ぶのか。

加藤千尋（大西真咲役）コメント最も印象に残っているシーンやはり第6話の噴水のシーンですね。やっとの思いで見つけた結以さんにぶん投げられ、慶志社長にキレられ、あんなに可哀想だったことはないですね（笑）。万代はずっと走り回っていたんですけれど、やっとの思いで結以さんの元に辿り着いたところであんな仕打ちを受けたのは本当に可哀想でしたし、リアルタイムのSNSの感想も“不憫すぎる”って（笑）。演じる私自身が「万代、報われて欲しいな」と思ってたので、万代の安否を心配してくれていた人達にちゃんと届けられるような最終回の登場シーンになっていると良いなと思います！

役を演じての感想正直SNSに対してここまで考えたことはありませんでした。でもこの役をいただいて、岬役の髙塚大夢さんと一緒に「まぁみぃチャンネル」を最初から色々考えてやってみて、たくさんの人に愛してもらって成長している実感がありました。それが嬉しかったし、大西真咲として生きる3カ月間はすごく温かいものでした。ハチとリンダを追うお芝居は楽しかったですし、とても勉強になりました。まぁみぃという存在がドラマと一緒にリアルタイムで動いていくという面白い試作や、色々なチャレンジがあるドラマに刺激を受け、楽しみながら大西真咲を演じられたと思います。 あと、もっと滑舌が良くなりたいなと思いました（笑）。今回2人で喋る掛け合いがめちゃくちゃ多くて、よく噛んでしまい……撮影後すごい悔しい思いをしながら帰ることもあったんで、次は噛まないぞ！ って思ってやってました。早口言葉頑張ります。

髙塚大夢（大西岬役／INI）コメント最も印象に残っているシーンもちろん第6話はまぁみぃにとってすごく重要な転機の回だったと思っているんですが、個人的には最終回です。まぁみぃの2人の、大きな成長が見られる回だと思います！ 最終回ではこれまでにSNSやメディアの色々な部分を身にしみて感じたまぁみぃが、しっかりと自分の考えを持ってちゃんと行動に移して、それが形として残ると思います。第1話のときとは全く違う2人の姿が見せられるんじゃないかなと。撮影を終えて、すごく印象深いシーンだったなと思います。

役を演じての感想この役をいただいたときに、インフルエンサーという職業の良さと難しさ、バランスだったり微妙なニュアンスをどう表現できるか少し不安でした。でも大西岬というキャラクターは「インフルエンサーに向いてないんじゃないか」って思うような素直さがありました。そしてその素直さがすごいと思いました。やっぱりどうしてもお金や注目を浴びること、良心を圧倒されかねない誘惑がある中で、「それでも自分の正義を貫いた」ところが岬の魅力的な部分だったと思います。自分の中でこれはダメだと思ったことに対して、しっかり自分で考えて疑いの目を持って、正しい方に方向転換できる勇気を持っていました。そんな岬の魅力に気づいてくれる人が、視聴者の方にいてくれたら嬉しいなと思います。岬を演じたことで、自分も一つ成長できたのかなと思います。

