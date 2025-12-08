元プロ野球選手を招いた少年野球教室が高松市で開かれ、阪神タイガースで活躍し、今年引退した原口文仁さんらが子どもたちを指導しました。

（原口文仁さん・元阪神タイガース）【画像①】

「相手におもいやりのあるボールを投げるとか自分でしっかり足を使って動いて正面で捕るとか全部野球の試合の中で使う動作になるからだからキャッチボールを大事にしてほしい」

元阪神タイガースの原口文仁さんと岩田徹さんが丁寧に指導していきます野球教室は高松市に本社を置く三祥などが地域貢献の一環として企画したものです。市内の少年野球チームやソフトボールチームでプレーする子どもたち約60人が参加しボールの投げ方などについてアドバイスを受けました。



（参加した子ども）

「（投げる時足の）くるぶしを相手のほうに向けるといいと教えてくれました」「とてもすごい選手なので貴重なのでうれしかったです」

練習を見学する子どもに声掛けも、その理由とは？

現役時代は大腸がんを患いながらも活躍した原口さん。ケガのため見学する子どもにも声をかけていました。



「がんばってね」「めっちゃうれしかった。しっかり治していけという」



（原口文仁さん・元阪神タイガース）

「野球ができないときにどういう行動をするとこの先のことに生きてくるかを教えてあげられたので、野球はプレーするだけじゃなくていろんな面で心も育ちますし、もちろん野球もがんばってもらいたいですけど。社会に出て立派な大人になってもらうのが一番うれしいことですよね」



教室では強打者としてならした原口さんがバッティングを披露する場面【画像④】もあり子どもたちが目を輝かせていました。