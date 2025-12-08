KAWAII LAB.¤«¤é¿·¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥× MORE STARÃÂÀ¸¡¡¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¥¥é¥Ã¤È¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹
¡¡¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È KAWAII LAB.¤è¤ê¡¢¿·¥°¥ëー¥× MORE STAR¡Ê¥â¥¢¥¹¥¿ー¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¡£¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¥¥é¥Ã¤È¡×¤ò12·î8Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¡¢Æ±¶Ê¤ÎMV¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Number_i¡¢ENHYPEN¡¢HANA¡¢KAWAII LAB.¤é12ÁÈ½¸·ë¡¡¥¢¥¸¥¢È¯²»³Ú¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀ¤³¦¤Ø¡ØMUSIC EXPO LIVE 2025¡Ù¥ì¥Ý¡Ë
¡¡MORE STAR¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¿·°æ¿´ºÚ¡¢±óÆ£¤Þ¤ê¤ó¡¢ºû¸¶¤Ê¤Ê²Ö¡¢ÎëÌÚ²ÖÍü¡¢¹âÍü¤æ¤Ê¡¢Ãæ»³¤³¤Ï¤¯¡¢ÇëÅÄ¤½¤é¡¢¿¹ÅÄ¤¢¤ß¡¢»³ËÜ¤ë¤·¤¢¤Î9Ì¾¡£Á´°÷¤¬KAWAII LAB. MATES½Ð¿È¤Ç¡¢KAWAII LAB.¤ÎÀèÇÚ¥°¥ëー¥×¤¿¤Á¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹¡ÈKAWAII¡É¤ËÆ´¤ì¡¢¤½¤Î¸÷¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤ÇÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºÇÇ¯¾¯16ºÐ¡¢ºÇÇ¯Ä¹20ºÐ¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï17.8ºÐ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢Ì¤½Ï¤ÇÌ¤´°À®¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤¬¡È¤â¤Ã¤È¡É¡ÊMORE¡ËÀ®Ä¹¤·¡¢¡Èµ±¤¡¿Æ´¤ì¡É¡ÊSTAR¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤Ø¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈWITH KAWAII¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢9¿Í¤À¤«¤é¤³¤½ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡ÈKAWAII¡É¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤ËÃµ¤·¡¢ÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¥¥é¥Ã¤È¡×¤Ï¡¢·ëÀ®Á°¤Î¹ç½É¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥åー¥á¥ó¥ÐーÁª¹Í¤Î²ÝÂê¶Ê¤È¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ì¶Ê¡£¥À¥á¤Ê¼«Ê¬¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡È¤â¤Ã¤È¥¥é¥Ã¤Èµ±¤¯¡É¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ì¤½Ï¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò½Å¤Í¤¿¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤Î¹â¤¤³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢2026Ç¯2·î11Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡ØKAWAII LAB. BEST ALBUM¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡MV¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÉ½¾ð¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ªMVËÜÊÔ¤Ï¡¢12·î12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡MORE STAR¤Ï¡¢12·î12Æü¤Ë¿ÀÆàÀî K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëKAWAII LAB.¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØKAWAII LAB. SESSION vol.17¡Ù¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãMORE STAR¡¡¥á¥ó¥Ðー¥³¥á¥ó¥È¡ä
¢£¿·°æ¿´ºÚ¡Ê¤¢¤é¤¤ ¤³¤³¤Ê¡Ë
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¤³¤ÎÅÙMORE STAR¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¿·°æ¿´ºÚ¤Ç¤¹¡ª¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¸ÄÀ°î¤ì¤ë¤À¤¤¤¹¤¤Ê8¿Í¤È³èÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÂô»³¤Î¿Í¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª»þ¤Ë¤Ï¶¯¤¯¡¢»þ¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¯¡£¤¤é¤¤éµ±¤¤¤Æ¡¢³§¤ò¾È¤é¤»¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÀ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£±óÆ£¤Þ¤ê¤ó¡Ê¤¨¤ó¤É¤¦ ¤Þ¤ê¤ó¡Ë
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢KAWAII LAB.¤Î¿·¥°¥ëー¥×¡ÖMORE STAR¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÀÄ¿§Ã´Åö¤Î±óÆ£¤Þ¤ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Ì¤½Ï¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¥¥é¥Ã¤Èµ±¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿Ê²½À®Ä¹¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¥°¥ëー¥×¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Âç¹¥¤¤Ê8¿Í¤È¶¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ºû¸¶¤Ê¤Ê²Ö¡Ê¤µ¤µ¤Ï¤é ¤Ê¤Ê¤«¡Ë
³§¤µ¤ó½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ªºû¸¶¤Ê¤Ê²Ö¤Ç¤¹¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢KAWAII LAB.¤Î¿·¥°¥ëー¥×¡ÖMORE STAR¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª»ä¤ÎÆÃµ»¤Î±Ñ¸ì¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¡Ö¸¶½É¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×ÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤Ø¤È¹¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎMORE STAR9¿Í¤Ç¤·¤«ºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤KAWAII¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¡ÖÆ´¤ì¤«¤éÆ´¤ì¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»ä¤¿¤Á¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÎëÌÚ²ÖÍü¡Ê¤¹¤º¤ ¤«¤ê¤ó¡Ë
MORE STAR¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¥ß¥ó¥È¥°¥êー¥óÃ´Åö¤ÎÎëÌÚ²ÖÍü¤Ç¤¹¡ª¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÁÇÅ¨¤Ê¥á¥ó¥Ðー8¿Í¤ÈÂô»³À®Ä¹¤·¤ÆÂô»³¤Î¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤âÂô»³¤ÎÊý¤ËKAWAII¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡ª¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¹âÍü¤æ¤Ê¡Ê¤¿¤«¤Ê¤· ¤æ¤Ê¡Ë
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢KAWAII LAB.¤Î¿·¥°¥ëー¥×¡ÖMORE STAR¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¿å¿§Ã´Åö¤Î¹âÍü¤æ¤Ê¤Ç¤¹¡ªÁÇÅ¨¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¡ÖMORE STAR¡×¤È¤·¤Æ9¿Í¤Ç³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ÖWITH KAWAII¡×¤ò·Ç¤²¡¢³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª»ä¤Ï¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¡¢·ÝÇ½³èÆ°¶¦¤Ë1Ç¯À¸¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À·Ð¸³¤ÏÀõ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤ªÀ±ÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Áö¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£Ãæ»³¤³¤Ï¤¯¡Ê¤Ê¤«¤ä¤Þ ¤³¤Ï¤¯¡Ë
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¤³¤ÎÅÙKAWAII LAB.¤Î¿·¥°¥ëー¥×MORE STAR¤Ç³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¥·¥ë¥ÐーÃ´Åö¤ÎÃæ»³¤³¤Ï¤¯¤Ç¤¹¡ª¡ÖWITH KAWAII¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤¿¡¢KAWAII LAB.½é¤Î¥·¥ë¥ÐーÃ´Åö¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤KAWAII¤Î·Á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£ÇëÅÄ¤½¤é¡Ê¤Ï¤®¤¿ ¤½¤é¡Ë
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢ÇëÅÄ¤½¤é¤Ç¤¹¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢KAWAIILAB.¿·¥°¥ëー¥×¡ÖMORE STAR¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡ªÂçÀÚ¤Ê8¿Í¤ÈÂçÀÚ¤Ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤ó¤Ê¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂô»³¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ªÂô»³¤Î¿Í¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤¢¤Õ¤ì¤ëËèÆü¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»äÃ£¤ËÂô»³´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¿¹ÅÄ¤¢¤ß¡Ê¤â¤ê¤¿ ¤¢¤ß¡Ë
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢MORE STAR¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¿¹ÅÄ¤¢¤ß¤Ç¤¹¡ª♡¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¤À¤¤¤¹¤¤ÇºÇ¶¯¤Ê8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ê¿§¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢À®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ªÁ´ÎÏ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£»³ËÜ¤ë¤·¤¢¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È ¤ë¤·¤¢¡Ë
»³ËÜ¤ë¤·¤¢¤Ç¤¹¡ª¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢KAWAII LAB.¿·¥°¥ëー¥×¡ÖMORE STAR¡×¤ÎÀÖ¿§Ã´Åö¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥°¥ëー¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢9¿ÍÁ´°÷¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë