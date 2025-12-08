山形県内で相次いで特殊詐欺の被害が確認されています。金融商品への投資や警察官をなのる詐欺が確認されていて注意が必要です。

警察によりますと今年５月、山形市の６０代の男性がフェイスブックで投資に関する広告を見つけてクリックし、求められた電話番号を入力したということです。

すると男性のもとに片言の日本語を話す男から電話があり、「ＡＩを用いた暗号資産取引所のスタッフです」「必ず儲かります」などと言われました。

男性は相手の指示でウェブ会議ツールのＺｏｏｍと暗号資産を取引するアプリをインストールし、複数の男らの会議に参加したということです。

その後、男性は指定されたアドレスに暗号資産２２３０万円分を送金しました。

しかし、７月になって相手から「大きな損失が出た」などと言われ、さらに１７７万円分の暗号資産を送金したということです。

その後、出金しようとしてもできなかったことから警察に相談し、被害がわかりました。

このほか県内では山形市に住む８０代の女性が電話で警察官を名乗る人物から「金を調べる必要がある」などと言われ現金１３６０万円をだまし取られる被害が確認されています。