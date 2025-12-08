「高飛車だけど憎めないお嬢様」演じる北香那、憧れの朝ドラ出演に“縁”を感じるワケ〈ばけばけ第51回〉
今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」連載です。本日は、第51回（2025年12月8日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）
ラストピースが見つかれば
まだ12月だけど、ドラマはお正月に。
「新年あけましておめでとうございます」
いつも素敵な白いスーツか、寸足らずの浴衣だったヘブン（トミー・バストウ）が和服を着て登場。
トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）と向き合って、新年のご挨拶を行う。
「ショウガツ オモシロイ」「ハジメテ オモシロイ」と喜びながら、「シカシ ヤッパリ サムイ」と弱音を吐くヘブン。
そこへ錦織（吉沢亮）がやって来た。
トキが「ヘブン先生が……」と心配顔をするので何事かと襖（ふすま）を開けると、ヘブンがかしこまって正座していた。
サプライズ企画である。
そしてヘブンは錦織に恭しく、新年のあいさつをした。
では私もと錦織も。「おめでとうございます」。
日本の素晴らしさを世界に伝える理想的な画面である。
錦織は生真面目に「本年は世界を知る先生の広い知見を吸収いたしたく、より一層深いお付き合いができれば」と今年の抱負を述べ「その第一歩として、学校以外ではヘブンさんと呼んでもよろしいでしょうか」と許可をとる。ヘブンは愛想良くOKで。「ヘブンさん」「ニシコオリサン」「ヘブンさん」「ニシコオリサン」と繰り返す。仲良しか。
ひとしきり盛り上がったところで、ヘブンの今年のテーマに話題が移る。
今年はまず日本滞在記を完成させたい。そのために良いテーマをあと一つ見つけたい。
トキにも、この頃そればかり「あと一つあと一つと」言っていた。
「ラストピース」は何か。ONE PIECEを探せ、みたいなことである。