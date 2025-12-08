今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」連載です。本日は、第51回（2025年12月8日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

ラストピースが見つかれば

まだ12月だけど、ドラマはお正月に。

「新年あけましておめでとうございます」

いつも素敵な白いスーツか、寸足らずの浴衣だったヘブン（トミー・バストウ）が和服を着て登場。

トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）と向き合って、新年のご挨拶を行う。

「ショウガツ オモシロイ」「ハジメテ オモシロイ」と喜びながら、「シカシ ヤッパリ サムイ」と弱音を吐くヘブン。

そこへ錦織（吉沢亮）がやって来た。

トキが「ヘブン先生が……」と心配顔をするので何事かと襖（ふすま）を開けると、ヘブンがかしこまって正座していた。

サプライズ企画である。

そしてヘブンは錦織に恭しく、新年のあいさつをした。

では私もと錦織も。「おめでとうございます」。

日本の素晴らしさを世界に伝える理想的な画面である。

錦織は生真面目に「本年は世界を知る先生の広い知見を吸収いたしたく、より一層深いお付き合いができれば」と今年の抱負を述べ「その第一歩として、学校以外ではヘブンさんと呼んでもよろしいでしょうか」と許可をとる。ヘブンは愛想良くOKで。「ヘブンさん」「ニシコオリサン」「ヘブンさん」「ニシコオリサン」と繰り返す。仲良しか。

ひとしきり盛り上がったところで、ヘブンの今年のテーマに話題が移る。

今年はまず日本滞在記を完成させたい。そのために良いテーマをあと一つ見つけたい。

トキにも、この頃そればかり「あと一つあと一つと」言っていた。

「ラストピース」は何か。ONE PIECEを探せ、みたいなことである。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）