¡¡¥±¡¼¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï12·î6Æü¤«¤é¡¢¥È¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡Ö¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢J2Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆJ1¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤³¤È¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢°ñ¾ë¸©Æâ¤Î¡Ö¥±¡¼¥º¥Ç¥ó¥¡×Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡Ö¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯ J2Í¥¾¡¡¦J1¾º³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¥»¡¼¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥±¡¼¥º¥Ç¥ó¥¤Ë¤è¤ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Î±þ±ç¤Ï¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¤¬¡¢¥±¡¼¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÁÏ¶È¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2001Ç¯¤è¤êÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯ J2Í¥¾¡¡¦J1¾º³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¥»¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©Æâ¤Î¡Ö¥±¡¼¥º¥Ç¥ó¥¡×Å¹ÊÞ¡Ê¿å¸ÍËÜÅ¹¡¢¥·¡¼¥µ¥¤¥É¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«¡¢¿ÀÀ´Å¹¡¢¤Ò¤¿¤ÁÌî¤¦¤·¤¯Å¹¡¢¤Ä¤¯¤Ð¸¦µæ³Ø±àÅ¹¡¢¤¿¤Ä¤Î¤³¤Þ¤ÁÎ¶¥±ºê¥â¡¼¥ëÅ¹¡Ë¤Ë¤Æ12·î12Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢3000±ß°Ê¾å¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢³ÆÅ¹ÀèÃå2000Ì¾¡Ê¿å¸ÍËÜÅ¹¤Î¤ßÀèÃå3000Ì¾¡Ë¤Ë¡¢¥±¡¼¥º¥Ç¥ó¥¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡Ê1¿Í1ÅÀ¸Â¤ê¡Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢300±ß¡¢500±ß¡¢1000±ß¶Ñ°ì¥»¡¼¥ë¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
