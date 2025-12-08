¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡ª ¤»¤Ã¤«¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ë...21ºÐÆüËÜ¿ÍMF¤¬°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¤ÇÂà¾ì¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¡©
¡¡¸½ÃÏ12·î£·Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë£±Éô¥ê¡¼¥°¤ÎÂè13Àá¤Ç¡¢Ê¡°æÂÀÃÒ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥í¥¦¥«¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥¨¥¹¥È¥ì¥é¤ÈÂÐÀï¡££²¿Í¤ÎÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¡¢£±¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤ÎÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤¬Ê¡°æ¤À¡£59Ê¬¡¢Ì£Êý¤ÎCK¤ÏÁê¼ê¤Ë¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò21ºÐMF¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯¼êÁ°¤«¤éº¸Â¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¡£¹ë²÷¤Ê°ì·â¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î£¹Ê¬¸å¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£Ê¡°æ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÉÕ¶á¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤·¤è¤¦¤È¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»î¤ß¤¿ºÝ¡¢ÂÎ¢¤¬Áê¼êÁª¼ê¤Î±¦¤¹¤Í¤¢¤¿¤ê¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Åö½é¡¢¼ç¿³¤Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¥ë¤ÈÈ½Äê¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤ÏÂ³¹Ô¡£¤À¤¬¤½¤Î¸å¡¢VAR¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¿¤«¡¢Ê¡°æ¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·Ý½ÑÅª¤Ê¥Ü¥ì¡¼¤Çº£µ¨£²ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Ê¡°æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤òÂÔ¤¿¤º¥Ô¥Ã¥Á¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÊ¡°æ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡ª ¤Ç¤â¿ôÊ¬¸å¤Ë´í¸±¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¡ª
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
