¡¡¸½ÃÏ12·î£·Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë£±Éô¥ê¡¼¥°¤ÎÂè13Àá¤Ç¡¢Ê¡°æÂÀÃÒ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥í¥¦¥«¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥¨¥¹¥È¥ì¥é¤ÈÂÐÀï¡££²¿Í¤ÎÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¡¢£±¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£

¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤ÎÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤¬Ê¡°æ¤À¡£59Ê¬¡¢Ì£Êý¤ÎCK¤ÏÁê¼ê¤Ë¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò21ºÐMF¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯¼êÁ°¤«¤éº¸Â­¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¡£¹ë²÷¤Ê°ì·â¤òÆÍ¤­»É¤·¤¿¡£
 
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î£¹Ê¬¸å¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£Ê¡°æ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÉÕ¶á¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤·¤è¤¦¤È¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»î¤ß¤¿ºÝ¡¢Â­Î¢¤¬Áê¼êÁª¼ê¤Î±¦¤¹¤Í¤¢¤¿¤ê¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¡¡Åö½é¡¢¼ç¿³¤Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¥ë¤ÈÈ½Äê¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤ÏÂ³¹Ô¡£¤À¤¬¤½¤Î¸å¡¢VAR¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¿¤«¡¢Ê¡°æ¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡·Ý½ÑÅª¤Ê¥Ü¥ì¡¼¤Çº£µ¨£²ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Ê¡°æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤òÂÔ¤¿¤º¥Ô¥Ã¥Á¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£

