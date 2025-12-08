AKB48の20周年を記念したコンサートが東京・日本武道館で開催し、前田敦子や小嶋陽菜、高橋みなみなど出演したOGが続々と舞台裏ショットを披露した。

【写真】AKB48の20周年記念コンサートに出演したOG、峯岸みなみ、小嶋陽菜、高橋みなみ、前田敦子、板野友美、篠田麻里子の6ショット

■AKB48のOGも多数出演！ファン感涙のステージ裏ショット続々

12月4日から7日にかけての4日間、東京・日本武道館で開催されたAKB48の20周年記念コンサート『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館～ あの頃、青春でした。これから、青春です ～』（全6公演）。このコンサートにはOGも多数出演した。

高橋みなみは「泣かないと決めていたのにとんでもない早さで泣いてしまいましたすみません笑」とコメント。続けて「千秋楽一曲目、1番悩んでずっと答えが出なかった時、秋元さんから『桜の木になろう』だと思うと。20年AKB48を支え、そして歌詞を書き続け物語を紡いでくれている人しか出せない答えだなと思いました。秋元さんありがとうございます」と綴り、白いドレス姿の峯岸、小嶋、高橋、前田、板野、篠田麻里子の6ショットを披露した

SNSでは、「令和でこの写真が見れるなんて」「私の青春でした」「豪華なメンバーだ」「みんな大好き」と喜ぶファンの声が殺到している。

別の投稿では、「優ちゃん沢山頑張ってくれてありがとう！！ステージで歌い踊る姿、私が好きな優子すぎて震えました。本当にかっこよかった」と添えて大島優子との2ショットを公開。また、今のAKB48を担う新世代のエース・八木愛月＆伊藤百花との3ショットも披露した。

■小嶋陽菜は、ライブの熱気をそのまま伝えるダイジェストムービーを披露

また、小嶋陽菜は自身のInstagramにダイジェストムービーを公開した。「AKB48 20周年！久しぶりのライブ！本当に楽しい時間でした」と綴り、AKB48の楽曲「10年桜」に合わせて、コンサートのインステージ、オフステージの様子を収めた映像を披露した。

動画は、円陣を組んでいる緊張感高まる様子やピースや手を振りながら通路を歩く姿、現役メンバーの向井地美音としゃがんで談笑する貴重なオフショットからスタート。赤、紫、黒と次々に変化する衣装を纏ったパフォーマンス姿。白のベアトップ衣装でのステージ上での自撮りシーン、白Tシャツとデニムのショートパンツ姿のステージショットも収録。さらに、涙が溢れて恥ずかしそうに笑っている飾らない姿、そして現役メンバーも含めた集合ショットを撮っている様子まで武道館公演の思い出が詰まった内容になっている。最後は、カメラに向かって投げキッスする姿まで。

SNSには「感動をありがとう」「久しぶりにアイドルしてるこじはるが見れて幸せです」「青春が一気によみがえってきて泣けた」といった声を見ることができる。

■秋元康を前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、板野友美、峯岸みなみらが囲む集合ショット

前田敦子も自身のInstagramを更新。「ひとまず無事終わりました武道館 ふぅ。みんなー！お疲れ様でした」と報告し、総合プロデューサーの秋元康を囲んだ集合写真を披露した。

秋元の右側には前田と板野友美が寄り添い、左側には、くちびるを尖らせキュートな表情を見せる高橋みなみ、その後ろには小嶋陽菜がそっと寄りかかっている。小嶋の頭の上には、峯岸みなみが顎を乗せるという仲の良さが伝わるポーズを披露。また、後ろには移り切れないくらいたくさんのメンバーの姿が写っている。

SNSには「この写真だけでも胸がいっぱいです」「私の青春」「最高だったよ」といった声が寄せられている。

■板野友美、峯岸みなみもレアなショットを投稿

板野友美はXに「武道館最高に楽しかった そして12年ぶりにメンバーとステージに立って、タイムスリップしたような…私の青春…みんなの青春が詰まってました そして現役ちゃん凄い凄い頑張ってた また青春が続いていく」という熱いメッセージを綴った。ステージ下でのソロショット（1枚目）、秋元康との2ショット（2枚目）、平田侑希との2ショット（3枚目）、小栗有以と倉野尾成美に挟まれての3ショット（4枚目）を投稿。

峯岸みなみもXに「懐かしい曲が流れるたびにどの時代のどの瞬間もAKB48はAKB48らしくキラキラしていたことを思い出しました。たかみなのMCをふわっと受けるあつゆうとか…挙げたらキリがないほど“あの頃”を浴びると同時に、現役メンバーの輝きと勢いをすごく感じました！戻ってこれる場所をありがとう。ずっと大好きだ」とメッセージを記して、小嶋、高橋、前田、板野、篠田との6ショット（1枚目）、高橋、松井珠理奈、宮澤佐江、北原里英、柏木由紀との6ショット（2枚目）、西野未姫、岩立沙穂、岡田奈々、小嶋真子との5ショット（3枚目）、野呂佳代との2ショット（4枚目）を公開。