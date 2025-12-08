「日経225ミニ」手口情報（8日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限15万6740枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月8日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の15万6740枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 156740( 154251)
ソシエテジェネラル証券 89286( 89286)
SBI証券 48282( 20874)
松井証券 20494( 20494)
サスケハナ・ホンコン 18944( 18944)
バークレイズ証券 18473( 17091)
楽天証券 31687( 16505)
日産証券 10463( 10463)
JPモルガン証券 10475( 7947)
BNPパリバ証券 13783( 7144)
三菱UFJeスマート 8811( 4909)
ゴールドマン証券 9555( 3913)
モルガンMUFG証券 32321( 3195)
広田証券 2933( 2933)
ビーオブエー証券 2895( 2895)
マネックス証券 2793( 2793)
野村証券 2083( 1979)
シティグループ証券 1671( 1671)
フィリップ証券 1664( 1664)
みずほ証券 1309( 1295)
大和証券 2500( 0)
岡三証券 14( 0)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4120( 4120)
ソシエテジェネラル証券 3880( 3630)
SBI証券 1425( 635)
マネックス証券 221( 221)
楽天証券 291( 193)
インタラクティブ証券 186( 186)
JPモルガン証券 136( 136)
三菱UFJeスマート 169( 135)
フィリップ証券 123( 123)
松井証券 122( 122)
日産証券 88( 88)
ゴールドマン証券 19( 19)
バークレイズ証券 10( 10)
UBS証券 4( 4)
ドイツ証券 2( 2)
HSBC証券 250( 0)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 65( 65)
ソシエテジェネラル証券 54( 54)
SBI証券 91( 49)
フィリップ証券 31( 31)
三菱UFJeスマート 27( 23)
マネックス証券 8( 8)
楽天証券 37( 7)
松井証券 4( 4)
JPモルガン証券 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース