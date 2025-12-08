「TOPIX先物」手口情報（8日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、12月限6577枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月8日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の6577枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 6577( 6577)
ABNクリアリン証券 5124( 5124)
バークレイズ証券 3041( 3041)
みずほ証券 2208( 2208)
JPモルガン証券 1680( 1625)
ビーオブエー証券 5859( 1585)
SMBC日興証券 1591( 1533)
ゴールドマン証券 5289( 1400)
日産証券 1233( 1233)
HSBC証券 923( 923)
BNPパリバ証券 775( 775)
モルガンMUFG証券 743( 688)
サスケハナ・ホンコン 288( 288)
野村証券 4148( 269)
シティグループ証券 273( 259)
UBS証券 164( 164)
SBI証券 113( 93)
松井証券 74( 74)
インタラクティブ証券 58( 58)
広田証券 46( 46)
三菱UFJeスマート 4( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 2700( 2700)
みずほ証券 2201( 2201)
SMBC日興証券 1500( 1500)
日産証券 1166( 1166)
バークレイズ証券 975( 975)
HSBC証券 923( 923)
シティグループ証券 758( 758)
JPモルガン証券 744( 744)
BNPパリバ証券 704( 704)
ゴールドマン証券 582( 582)
ABNクリアリン証券 571( 571)
ビーオブエー証券 4605( 331)
モルガンMUFG証券 204( 204)
野村証券 134( 134)
UBS証券 45( 45)
ドイツ証券 35( 35)
光世証券 30( 30)
インタラクティブ証券 8( 8)
松井証券 6( 6)
SBI証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース