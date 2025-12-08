　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月8日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の6577枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　6577(　　6577)
ABNクリアリン証券　　 　　　　5124(　　5124)
バークレイズ証券　　　　　　　3041(　　3041)
みずほ証券　　　　　　　　　　2208(　　2208)
JPモルガン証券　　　　　　　　1680(　　1625)
ビーオブエー証券　　　　　　　5859(　　1585)
SMBC日興証券　　　　　　　　　1591(　　1533)
ゴールドマン証券　　　　　　　5289(　　1400)
日産証券　　　　　　　　　　　1233(　　1233)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 923(　　 923)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 775(　　 775)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 743(　　 688)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 288(　　 288)
野村証券　　　　　　　　　　　4148(　　 269)
シティグループ証券　　　　　　 273(　　 259)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 164(　　 164)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 113(　　　93)
松井証券　　　　　　　　　　　　74(　　　74)
インタラクティブ証券　　　　　　58(　　　58)
広田証券　　　　　　　　　　　　46(　　　46)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　　 0)


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　2700(　　2700)
みずほ証券　　　　　　　　　　2201(　　2201)
SMBC日興証券　　　　　　　　　1500(　　1500)
日産証券　　　　　　　　　　　1166(　　1166)
バークレイズ証券　　　　　　　 975(　　 975)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 923(　　 923)
シティグループ証券　　　　　　 758(　　 758)
JPモルガン証券　　　　　　　　 744(　　 744)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 704(　　 704)
ゴールドマン証券　　　　　　　 582(　　 582)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 571(　　 571)
ビーオブエー証券　　　　　　　4605(　　 331)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 204(　　 204)
野村証券　　　　　　　　　　　 134(　　 134)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　45(　　　45)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　35(　　　35)
光世証券　　　　　　　　　　　　30(　　　30)
インタラクティブ証券　　　　　　 8(　　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　　 3)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース