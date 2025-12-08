「TOPIX先物」手口情報（8日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、12月限4万6020枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月8日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の4万6020枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 46020( 45388)
みずほ証券 37049( 34070)
シティグループ証券 42201( 30687)
JPモルガン証券 82821( 29633)
モルガンMUFG証券 103139( 20168)
ABNクリアリン証券 17492( 16924)
ゴールドマン証券 40441( 16477)
BNPパリバ証券 31750( 16399)
バークレイズ証券 13695( 13695)
野村証券 15470( 11420)
ビーオブエー証券 29306( 9416)
SMBC日興証券 9028( 3888)
UBS証券 4271( 3786)
日産証券 2374( 2374)
大和証券 2679( 2232)
サスケハナ・ホンコン 1406( 1406)
HSBC証券 6487( 1127)
広田証券 296( 296)
ドイツ証券 286( 286)
SBI証券 358( 261)
三菱UFJeスマート 2( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 35310( 35034)
みずほ証券 35609( 33419)
シティグループ証券 40023( 29965)
JPモルガン証券 79166( 26352)
モルガンMUFG証券 99169( 17699)
BNPパリバ証券 30848( 16084)
ゴールドマン証券 34045( 13465)
野村証券 14387( 10859)
バークレイズ証券 9987( 9987)
ビーオブエー証券 28088( 8378)
ABNクリアリン証券 6020( 5744)
SMBC日興証券 6265( 3729)
UBS証券 3462( 3462)
日産証券 2170( 2170)
大和証券 1994( 1980)
HSBC証券 6402( 1042)
岡三証券 101( 101)
SBI証券 97( 97)
ドイツ証券 19( 19)
インタラクティブ証券 14( 14)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース