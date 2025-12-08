「日経225先物」手口情報（8日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限6552枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月8日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6552枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6552( 6046)
ソシエテジェネラル証券 3846( 2346)
ゴールドマン証券 2967( 833)
日産証券 827( 827)
モルガンMUFG証券 934( 684)
SBI証券 1081( 591)
バークレイズ証券 555( 555)
サスケハナ・ホンコン 502( 502)
シティグループ証券 636( 486)
JPモルガン証券 406( 370)
楽天証券 561( 343)
ビーオブエー証券 328( 328)
松井証券 325( 325)
野村証券 230( 230)
HSBC証券 790( 190)
フィリップ証券 154( 154)
三菱UFJeスマート 165( 129)
マネックス証券 119( 119)
山和証券 80( 80)
インタラクティブ証券 69( 69)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1139( 639)
モルガンMUFG証券 563( 563)
日産証券 544( 544)
ソシエテジェネラル証券 1010( 510)
HSBC証券 289( 289)
ゴールドマン証券 2416( 282)
バークレイズ証券 233( 233)
野村証券 217( 217)
JPモルガン証券 122( 122)
楽天証券 113( 59)
松井証券 47( 47)
SBI証券 64( 40)
ビーオブエー証券 34( 34)
インタラクティブ証券 26( 26)
ドイツ証券 17( 17)
マネックス証券 17( 17)
三菱UFJeスマート 7( 7)
UBS証券 5( 5)
フィリップ証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
