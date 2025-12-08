飯島直子、“兄貴”と仲良し2ショット「おいしい食事に楽しい時間 素敵だね」「仲良し兄妹に見えるよ」 『DAISUKI！』で共演の中山秀征と食事を満喫
俳優の飯島直子（57）が6日、自身のインスタグラムを更新。「きのうは、野暮用後ひさしぶりにダイスキな中山ヒデちゃんとごはん」「ずっと食べたかった焼肉をご馳走になりましたよ」と明かし、親交のあるタレント・中山秀征（58）と食事を楽しむ“仲良し”2ショットを披露した。
【写真】「仲良し兄妹に見えるよ」“兄貴”と慕う中山秀征との2ショット披露の飯島直子 ※8枚め
2人は、91年に放送された日本テレビ系の深夜番組『DAISUKI！』で共演。終了後も交流は続き、SNSではもう1人のレギュラー出演者であるタレント・松本明子（59）を含め、同番組メンバーの仲の良さがにじむプライベートがたびたび報告されている。
この日の投稿で、飯島は「とても落ち着きます 同じ年ですが、頭も良く、しっかり者でお兄ちゃんのような存在です」と中山について紹介。「タン塩がネギで結ばれているのをはじめて見ました さすが高級焼肉店」「よく見たらマイエプロンもしてました コレまたさすが兄貴」とちゃめっ気交じりのコメントも添えた。
焼肉を堪能した後は、中山行きつけの店へ。「締めにスパゲッティを食べました 強靭な胃袋」とここでもファンを笑わせ、「そして、土曜日5時55分からシューイチがあるのではやく帰ろうと話してましたが1時30分と深夜になり慌てて解散」と盛り上がった食事会の様子を伝えた。
コメント欄には「仲良しすぎてこちらまでニコニコしてしまう」「ヒデちゃんは直ちゃんよりお兄ちゃんかと思ってたら同い年なんですね〜 並ぶと余計に直ちゃんのが妹分に見えます」「仲良し兄妹に見えるよ」「おいしい食事に楽しい時間 素敵だね」「楽しい時間過ごせて何よりでした」など、さまざまな反響が寄せられている。
