ビューティー商品を表彰する第1回『Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025』発表 授賞式に川口春奈らが出席【総合賞TOP10商品一覧】
1年間にめざましい活躍をしたビューティー商品を表彰する『Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025』（Qoo10 MBA）が今年新設され、第1回アワード受賞ブランドの発表と授賞式が8日、都内で行われた。
【全身ショット】セクシィ〜！真っ赤な美肩あらわなドレスで魅了した川口春奈
本アワードは、ユーザーのリアルな声を反映するため、Qoo10の購買データを元に、Qoo10のユーザーによる61万1353票の投票、Qoo10での販売実績、さらにヘアメイクアップアーティストやビューティークリエイターなどの美容専門家で構成された審査員による厳正な審査と、複数の基準に基づいて決定された。表彰は、総合賞10、カテゴリー賞93、特別賞34の全137。
審査員は、ヘアメイクアップアーティストのGENSEI氏、美容系YouTuberのコスメヲタちゃんねるサラ、ヘアメイクアップアーティストの夢月氏、VOCE編集長の北原かおる氏、美容クリエイターのスプスプ氏、美容クリエイターのたけたろう氏、ヘアメイクアップアーティストのGeorge氏が務めた。
初開催となる今年は、内面と外面の両方から輝く美しさを表現した「Glow Up！」をテーマにし、当日は受賞ブランドからトップを招き、授賞式を開催。また、メガ割CMに6年間出演しているイメージキャラクターの川口春奈も登場し、総合賞TOP3のプレゼンターを務めた。なお、Qoo10の公式イベントの場に、川口が登壇したのは今回が初となる。
■『Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025』総合賞受賞商品一覧
1位：Anua 90010公式
レチノール0.3ナイアシンリニューイングセラム
スキンケア／基礎化粧品／美容液
2位：SKIN&LAB（スキンアンドラブ）
グルタチオントナー
スキンケア／基礎化粧品／化粧水
3位：【fwee】フィー韓国公式ショップ
3Dボリューミンググロス
ポイントメイク／リップメイク／リップグロス
4位：medicube（メディキューブ）公式
PDRNピンクアンプル
スキンケア／基礎化粧品／美容液
5位：rom&nd 公式ショップ
ハンオールブロウカラ
ポイントメイク／アイブロウ／アイブロウマスカラ
6位：TFIT OFFICIAL SHOP BIOHEAL BOH Official too cool for school
トランスルーセントセットフィニッシングパウダー
ベースメイク／パウダー／ルースパウダー
7位：BIOHEAL BOH Official
プロバイオダーム3Dリフティングクリーム
スキンケア／基礎化粧品／乳液・クリーム
8位：too cool for school
プロタージュペンシル
ポイントメイク／アイシャドウ／スティックアイシャドウ
9位：Anua Q0010 公式
ドクダミポアコントロールクレンジングオイル
スキンケア／洗顔・クレンジング／クレンジングオイル
10位：BANILA CO 公式
カバーリシャスアルティメットホワイトクッション
ベースメイク／ファンデーション／クッションファンデーション
