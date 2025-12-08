KAWAII LAB.から9人組の新グループ・MORE STAR誕生 デビュー曲「もっと、キラッと」配信スタート
アソビシステムが手がけるアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.から、新たに9人組グループ・MORE STAR（モアスター）が誕生した。きょう8日からデビュー曲「もっと、キラッと」が配信開始となり、午後6時30分にはミュージックビデオのティザー映像も公開される。
【写真】かわいい！新グループ・MORE STARメンバーのソロショット
MORE STARは、KAWAII LAB.の育成プログラム・KAWAII LAB. MATES出身のメンバーによって構成された平均年齢17.8歳（最年少16歳、最年長20歳）のグループ。メンバーは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9名。グループ名には、「もっと（MORE）成長し、輝き・憧れ（STAR）の存在へなれるように」という願いが込められている。
デビュー曲「もっと、キラッと」は、結成前の合宿でデビューメンバー選考の課題曲として披露された楽曲。ダメな自分を受け入れながらも、“もっとキラッと輝く”ことをテーマにした前向きなナンバーで、グループ名とリンクしたメッセージ性の高い一曲となっている。本編のミュージックビデオは12日に公開予定。
また、MORE STARは12日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催されるイベント『KAWAII LAB. SESSION vol.17』でステージデビューすることが決定しており、同イベントにはFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、KAWAII LAB. MATESらも出演する。
さらに、MORE STARのデビュー曲は、2026年2月11日発売の『KAWAII LAB. BEST ALBUM』に収録され、2026年1月12日には千葉・LaLa arena TOKYO-BAYにてリリースイベントへの参加も予定されている。
同グループのプロデューサーは、KAWAII LAB.総合プロデューサーであり、元むすびズムのリーダーとしても活動していた木村ミサが務める。今後、9人がどのような“新しいKAWAII”を創り上げていくのか、注目が集まる。
■MORE STAR コメント
▼新井心菜（あらい ここな）
初めまして！この度MORE STARとして活動させて頂くことになりました、新井心菜です！
小さい頃からずっと憧れていたアイドルになることができて、個性溢れるだいすきな8人と活動できることが決まって、本当に幸せです。
これから沢山の人の憧れの存在になれるように、精一杯頑張ります！
時には強く、時には優しく。きらきら輝いて、皆を照らせるオレンジの星になります！よろしくお願いします！
▼遠藤まりん（えんどう まりん）
初めまして！この度、KAWAII LAB.の新グループ「MORE STAR｣として活動させていただくことになりました、青色担当の遠藤まりんです！
ずっとずっと憧れだったアイドルになれて幸せな気持ちでいっぱいです。
未熟者ですが、もっとキラッと輝けるよう、進化成長を止めないグループでいられるよう、大好きな8人と共に頑張ります！これからよろしくお願いいたします。
▼笹原なな花（ささはら ななか）
皆さん初めまして！笹原なな花です！
この度、KAWAII LAB.の新グループ「MORE STAR」として活動させていただくことになりました！
私の特技の英語を活かして、「原宿から世界へ」日本のアイドル文化を世界へと広めていきます！
また、このMORE STAR 9人でしか作り上げられないKAWAIIを見つけ、「憧れから憧れられる存在」を目指して精一杯頑張ります！まだまだ未熟な私たちですが、成長していく私たちにぜひご注目ください！
これからどうぞよろしくお願い致します。
▼鈴木花梨（すずき かりん）
MORE STARとして活動させて頂くことになりました、ミントグリーン担当の鈴木花梨です！
小さい頃からの「アイドルになりたい」という夢を叶えることが出来てとっても嬉しいです！
素敵なメンバー8人と沢山成長して沢山の人から愛されるアイドルを目指して頑張ります！
これからも沢山の方にKAWAIIを届けます！！応援よろしくお願いします！
▼高梨ゆな（たかなし ゆな）
初めまして！この度、KAWAII LAB.の新グループ「MORE STAR」として活動させていただくことになりました、水色担当の高梨ゆなです！
素敵なメンバーに恵まれ、｢MORE STAR｣として9人で活動ができること、とても幸せに思います！
「WITH KAWAII」を掲げ、皆さまと共にたくさんの夢を叶えていきたいです！
私は、歌やダンス、芸能活動共に1年生でまだまだ経験は浅いですが、皆さまにとってのお星様のような存在になれるよう、走り続けます！
まだまだ未熟者ですが、たくさんの人を応援できるようなアイドルを目指して、精進して参ります！
これからよろしくお願いいたします！
▼中山こはく（なかやま こはく）
初めまして！この度KAWAII LAB.の新グループMORE STARで活動させていただくことになりました、シルバー担当の中山こはくです！
「WITH KAWAII」のコンセプトを掲げ、皆さんと一緒に成長してたくさんの夢を叶えたいです！
また、KAWAII LAB.初のシルバー担当として、今までにない新しいKAWAIIの形をつくっていきたいと思います！
応援よろしくお願いいたします！
▼萩田そら（はぎた そら）
初めまして、萩田そらです！
この度、KAWAIILAB. 新グループ｢MORE STAR｣としてデビューさせて頂きます！
大切な8人と大切な応援してくれる皆んなと、これからも沢山の夢を叶えていきたいです！
沢山の人をポジティブに、ニコニコあふれる毎日のお手伝いができるアイドルになれるように今まで以上に努力してまいります！
まだまだ未熟者ですが、これからの私達に沢山期待してください！
よろしくお願いします！
▼森田あみ（もりた あみ）
初めまして！
この度、MORE STAR として活動させていただくことになりました、森田あみです！
小さい頃からずっと憧れていた“アイドル”になることができて、心の底から幸せです！
だいすきで最強な8人のメンバー、そして応援して下さる皆さまと、これからたくさんの景色を一緒に見ていけたら嬉しいです。
まだまだ未熟な私たちですが、成長する姿を見守っていただけると嬉しいです!!全力でがんばります！これからよろしくお願いいたします！
▼山本るしあ（やまもと るしあ）
山本るしあです！！この度、KAWAII LAB.新グループ「MORE STAR」の赤色担当としてデビューさせて頂くことになりました。
まだまだ未熟者ですが、世界中の人を幸せに、たくさんの人から愛されるグループを目指して、9人全員で切磋琢磨して頑張っていきたいと思います！！
これからも、たくさん応援よろしくお願いします！！
