中島健人、『キタニタツヤのANN0』ゲスト出演 完全体の“GEMN”が2025年を振り返る
シンガーソングライターのキタニタツヤがパーソナリティーを務める、ニッポン放送『キタニタツヤのオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週月曜 深夜3：00）8日の放送に、中島健人がゲスト出演する。
【写真】キタニタツヤ×中島健人、収録の模様
今年6月に中島を番組にゲストとして迎えた際は、喉の調子が悪く不完全な状態だったキタニ。今回は完全体のGEMNとして、2人で2025年を振り返る。
お互いの年末年始の過ごし方や、ライブ前後の裏話についてなど、ノンストップでトークを繰り広げる。「2人が今年一番“Sexy”だと感じた事は？」というリスナーからの質問に対しては意外な答えが飛び出すなど、聴き逃せない内容となっている。
番組はラジオ・radikoのほかライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」ではスタジオの様子を映像でライブ配信、さらに放送後にはパーソナリティーによる「17LIVE」限定のアフタートークの配信も行っている。
【写真】キタニタツヤ×中島健人、収録の模様
今年6月に中島を番組にゲストとして迎えた際は、喉の調子が悪く不完全な状態だったキタニ。今回は完全体のGEMNとして、2人で2025年を振り返る。
お互いの年末年始の過ごし方や、ライブ前後の裏話についてなど、ノンストップでトークを繰り広げる。「2人が今年一番“Sexy”だと感じた事は？」というリスナーからの質問に対しては意外な答えが飛び出すなど、聴き逃せない内容となっている。
番組はラジオ・radikoのほかライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」ではスタジオの様子を映像でライブ配信、さらに放送後にはパーソナリティーによる「17LIVE」限定のアフタートークの配信も行っている。