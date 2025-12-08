『魔王の娘は優しすぎる!!』来年1月7日放送開始 メインビジュアル＆PV公開 追加キャストに伊藤彩沙、石原夏織、三瓶由布子
テレビアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』のメインビジュアルとメインPVが公開された。あわせて、2026年1月7日から放送され、伊藤彩沙、石原夏織、三瓶由布子が追加キャストとして出演することが発表された。
【場面カット】かわいい！キラキラ笑顔の魔王の娘・ドゥ
メインビジュアルには、元気いっぱいなドゥに手を焼くジャヒーと、それを見守る魔王・アーリマンの姿が描かれている。メインPVでは、ドゥと親バカなアーリマンに案の定苦悩するジャヒーの日常が賑やかに展開。新キャラクターも登場し、ドゥが巻き起こす“癒し溢れる異世界ファンタジー”の幕開けを予感させる内容となっている。
また、オープニングテーマは石原が歌う「We Can Do!!」、エンディングテーマはジャヒー（CV.大橋彩香）、ドゥ（CV.久野美咲）、アーリマン（CV.大塚明夫）が歌う「いっこにこにこ」に決定。ともにアニメ初回放送後の2026年1月8日午前0時よりリリースされる。
TOKYO MX、BSフジ、AT-Xにて放送予定。配信では、DMM TVが地上波先行・国内“最速“配信することが決定し、dアニメストアでも放送後の二次先行が決定している。
公式Xにて、Amazonギフトカード（3000円分）が10人に当たるフォロー＆リポストキャンペーンも開催される。
■追加キャラクター紹介＆キャストコメント
▼サティ（CV：伊藤彩沙）
ジャヒーの同期。男を惑わせることに長けた女魔族たちが集う『誘惑の魔女』パリカー隊に所属するが、万年見習いで悪戯をしてばかり。
【伊藤彩沙コメント】
おやすみ前に飲むホットミルクのような、ほっこり心があたたかくなる作品です。「まおむす」の世界で、サティはちょっぴりスパイス的存在。ドゥたちと関わってどんな化学反応を起こすのか、あたたかく見守っていただけたらうれしいです！
▼メリーナ（CV：石原夏織）
クリスマスの夜、良い子に望み通りのプレゼントを配る――つまり『どんな願い事も具現化できる能力』を持つ者。お手伝いの小人・トントと一緒に魔城に忍び込むが…？
【石原夏織コメント】
メリーナを演じさせていただきます！
彼女は明るく可愛い女の子で面倒見もいいです▽（▽＝ハートマーク）
ドゥちゃんはじめ可愛い子たちと会話をしているシーンでは、癒されながら演じさせていただきました！
可愛すぎて思わず笑みがこぼれちゃう素敵な作品ですので、
ぜひ放送をお楽しみにっ！
▼マーユ（CV：三瓶由布子）
天空の楽園・天界に住む負けず嫌いのやんちゃな天使。世界を平和にするため人間達を天界に逃し、魔族全てを葬り去るという強い意思を持つ。しかし時には無茶をしてしまうことも。
【三瓶由布子コメント】
マーユを担当させていただきます。三瓶由布子です。
ドゥに接すると周りのみんなは癒されて、嫌なことを忘れて、心が優しくなっちゃう魔法にかかってしまうようです。
アフレコ中もニヤニヤが止まりませんでした。
なんとも癒されてキュンキュンしてしまう！
『まおむす』で、世界に平和を!!!
