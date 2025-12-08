4Ç¯È¾¤Ö¤êÉü³è¤Þ¤Ç¤¢¤È4Æü¡ª¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×²áµîºîTVerÇÛ¿®·èÄê
¡¡Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤¬¡¢2Æü¤Î¼ýÏ¿¤Ç4Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê2025¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢12Æü¡¦19Æü¤Î2½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ê¿¼0¡§30¡Ë¡£Éü³è¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢TVer¤Ë¤Æ²áµî¤Î¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£8ÆüÀµ¸á¤«¤é²áµîºî¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2¿Í¤È¤â¤¤¤¤É½¾ð¡ª»³Î¤¡õ¼ãÎÓ¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×11Ç¯¤Ö¤ê¡ÈÂÇ¤Á¾å¤²¡É
¡¡2012Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿¼ÌëÏÈ¤Ë¤ÆÁ´12²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ý»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¼ãÎÓÀµ¶³¡Ý¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿·ÝÇ½³¦¤Ø¤ÎÅÊ¤ß¼»¤ß¤ä¡¢¥ê¥¢½¼¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ø¤ÎÅÊ¤ß¼»¤ß¤ò°ìÀÚ±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Ì¡ºÍ¤Ë¾º²Ú¡£14Ç¯¡Ö¤â¤Ã¤È¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê ¡Ý»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¼ãÎÓÀµ¶³¡Ý¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î³èÌö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¤¿¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤2¿Í¤¬ºÆ¤Ó12²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÈëÂ¢¤Î¥Í¥¿Ä¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¤ê¹õÎò»Ë¤Ê²áµî¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿¤ê¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤ê¤Ê¤µ¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¿Íµ¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±Ç¯¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ»ÃÏ¡¦½ÂÃ«¸ø²ñÆ²¡ÊLINE CUBE SHIBUYA¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö¤¿¤ê¤Õ¤¿ SUMMER JAM ¡Ç14 ¡Á»³Î¤´ØÀáº×¤ê¡Á¡×¤ò³«ºÅ¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¼ãÎÓ¤¬»³Î¤¤ò¥¤¥¸¤ê¤¿¤ª¤·¤¿Ëö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿´ñº×¡È»³Î¤´ØÀáº×¤ê¡É¤Ë¤Æ¡¢»³Î¤¤¬¿ÀÍÁ¤ËÃ´¤¬¤ì¤ëÍÍ¤ÏÉ¬¸«¡£¤½¤·¤Æ2019Ç¯¡¢¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢ÍÌ¾ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤È¤ÎÌÑÁÛÎø°¦¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤òÇÍÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿»³Î¤¤¬¡¢Áó°æÍ¥¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯¡¢¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é ¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢2¿Í¤¬°ìÀÚ²ñ¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Î¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤ÇÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¡£¾Ð¤¤¤È¤È¤â¤ËËÜ²»¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ãÎÓ¤â·ëº§¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î³èÌö¤â¤¦¤Ê¤®¤Î¤Ü¤ê¤ÎÃæ¡¢2020Ç¯¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê 2020 ¡Á½Õ²Æ½©Åß¡×¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÈùÌ¯¤ÊÊÑ²½¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ËþºÜ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2021Ç¯¤Ë¡ÖÌÀÆü¤Î¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê ÆÃÊÌÈÇ¡×¤Ç2¿Í¤Ï¡¢¡ÖÀøºß°Û¿§¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿À»ÃÏ¤È¤â¤¤¤¨¤ëËÌÂô¥¿¥¦¥ó¥Û¡¼¥ë¤ÇÌµ´ÑµÒ¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤·¡¢²ò»¶¤òÀë¸À¡£¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò´Þ¤á¤ë¤È5Ëü5000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë»ëÄ°¼Ô¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡ØÀøºß°Û¿§¡Ù¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢2012Ç¯¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢14Ç¯¡Ø¤â¤Ã¤È¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢19Ç¯¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢20Ç¯¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê2020¡Á½Õ²Æ½©Åß¡Á¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¿¼ÌëÈÖÁÈ¤ä¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£21Ç¯5·î31Æü¡ØÌÀÆü¤Î¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢12Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ö¥³¥ó¥Ó³èÆ°¤ò½ªÎ»¡á²ò»¶¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤ÏKing ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¼ãÎÓÀµ¶³¡¢SixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤¬»³Î¤¤ò±é¤¸¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²ò»¶¸å¤âÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²ò»¶¤«¤é4Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¡¢»³Î¤¤Ï·Ý¿Í³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¦°ìÊý¡¢23Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDayDay.¡Ù¡ÊÁ°9¡§00¡Ë¤Ç¡ÈÄ«¤Î´é¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ãÎÓ¤â¡¢24Ç¯¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óinÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ù¤ò¹Ô¤¤¡¢5Ëü3000¿Í¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬½¸¤¤¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ÈÇÛ¿®¤ò´Þ¤á¤ë¤È¹ç·×15Ëü6707¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
