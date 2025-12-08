パク・ソジュン＆ウォン・ジアンの出会い〜現在を描く… 韓国ドラマ『明日はきっと』の主題歌、「Anytime anyhow」MV公開
俳優のパク・ソジュンとウォン・ジアンが出演する韓国ドラマ『明日はきっと』（原題：ギョンドを待ちながら）の主題歌、ソン・シギョンが歌唱する「Anytime anyhow」のMV（ミュージックビデオ）がきょう8日、公開された。
【動画】パク・ソジュン＆ウォン・ジアンの出会い〜現在を描くMV
同作は、二度の恋愛を経て別れたイ・ギョンド（パク・ソジュン）とソ・ジウ（ウォン・ジアン）が、不倫スキャンダル記事を報道した記者と、そのスキャンダルの主人公の妻として再会し、切なくも濃密な恋を描くロマンスドラマ。
MVには、ギョンドとジウが出会い、学生時代から現在に至るまでをどう過ごしてきたかが、繊細かつ美しく描かれたドラマのシーンで構成されている。
同曲は、韓国を代表するボーカリスト、ソン・シギョンが作曲・歌唱・プロデュースまで手掛けた一曲。主演のパク・ソジュンが直接オファーをし、主人公ギョンド（パク・ソジュン）を思い浮かべながら歌い上げたというだけに、深い想いが込められている。
