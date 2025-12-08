あす（火）は一時的な冬型の気圧配置の後、西から高気圧が張り出してくるため、高気圧の圏内となって晴れる所が多いでしょう。日本海側では雲が多く、北日本の日本海側では雪が降る予想です。

【あす9日（火）の各地の予想最高気温】

札幌 ： 1℃ 釧路： 3℃

青森 ： 4℃ 盛岡： 5℃

仙台 ： 8℃ 新潟： 9℃

長野 ： 7℃ 金沢：10℃

名古屋：13℃ 東京：13℃

大阪 ：14℃ 岡山：14℃

広島 ：15℃ 松江：13℃

高知 ：16℃ 福岡：15℃

鹿児島：17℃ 那覇：23℃

あすは日本の上空は冷たい空気に覆われ、全国的に気温も低くなりそうです。

今週も冬らしい天気分布で、北日本の日本海側では雨や雪が降り、太平洋側では晴れる日が多いでしょう。ただ、週末は日本付近を低気圧や前線が通過するため、全国的に雨が降るでしょう。晴れて乾燥した日が続く太平洋側の地域でも久々の雨となりそうです。今週の冷え込みのピークは金曜日から土曜日にかけてで、東京でも日中の気温が一桁になる見込みです。