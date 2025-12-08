ÀÐÀî¿¿Í¤¤¬¥êー¥°Àï3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤Ç14ÆÀÅÀ¡ª ¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Ï5Ï¢¾¡¡ª¡Ú¥»¥ê¥¨A½÷»Ò¡Û
¡¡8Æü¡Ê·î¡Ë¥»¥ê¥¨A½÷»Ò¤ÎÂè13Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Ï¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àá¡¢Á°¡¹Àá¤ÈÀÐÀî¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î4Ï¢¾¡¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¥Î¥ô¥¡ー¥é¡£º£Àá¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç4¾¡8ÇÔ¤Î¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¡¡
¡¡ÀÐÀî¤ÏÂè1¥»¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£ÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢OH¤Î¥¿¥Á¥¢¥Ê¡¦¥È¥í¥¯¤ÈÀÐÀî¤Ë¥Üー¥ë¤ò½¸¤áÃå¼Â¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¥Î¥ô¥¡ー¥é¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¥êー¥É¤òÊÝ¤Ä¡£ÃæÈ×¤Ë¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤Î¥µー¥Ö¤ÇÊø¤µ¤ì1ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¤âÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÀª¤¤¤òÄÏ¤ó¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¥Î¥ô¥¡ー¥é¤¬25-21¤Ç1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤òÀè¼è¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Âè2¥»¥Ã¥È¤ÏÀÐÀî¤¬ÆÀ°Õ¤ÎÆóÃÊ¥È¥¹¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¤¢¤²¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤â³ÍÆÀ¡£¤½¤·¤Æ¸å±Ò¤Ë²ó¤ë¤ÈÃúÇ«¤Ê¥Ñ¥¹¤Ç¥Üー¥ë¤ò·Ò¤°¡£½ª»Ï¥Î¥ô¥¡ー¥é¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢½ªÈ×¤ËÀÐÀî¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤Æ¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ2¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È¤â¥Î¥ô¥¡ー¥é¤¬½Ð¤À¤·¤«¤éÎ®¤ì¤òÄÏ¤ß¡¢¥êー¥É¤µ¤ì¤¿¾Ç¤ê¤«¤é¤«¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤Ë¥ß¥¹¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤ë¡£°ìÊý¤Ç¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¤Ë²Ã¤¨¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤Î¹¶·â¤â¿¥¤êº®¤¼¡¢Â¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ÆÆÀÅÀ¤·17-9¤ÈÅÀº¹¤òÎ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£½ªÈ×¤ËÀÐÀî¤Ï±Ô¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë·è¤á¤Æ¥Áー¥à¤ÎÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º25-16¤Ç3¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤âÃ¥¤¤¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-0¤Ç¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥êー¥°Àï¤Ç¤Ï3»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÐÀî¤Ï14ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥Áー¥à¤Ï5Ï¢¾¡¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡Àï¡¢¥Î¥ô¥¡ー¥é¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤È¤Ê¤ëÂè19Àá¤ò¡¢11Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:30¤è¤ê¥â¥ó¥ô¥£ー¥¾¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥·ー¥º¥óÁ°È¾¤ÎÂè13Àá¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤¬½ªÎ»¤·¡¢10¾¡3ÇÔ¤Ç4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Î¥ô¥¡ー¥é¤ÏÁ°È¾½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¾å°Ì8¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤È31Æü¡Ê¿å¡Ë³«ºÅ¤Î¥³¥Ã¥Ñ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½à¡¹·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¥ß¥é¥Î¤À¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥Î¥ô¥¡ー¥é 3-0 ¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§
Âè1¥»¥Ã¥È 25-21
Âè2¥»¥Ã¥È 25-17
Âè3¥»¥Ã¥È 25-16