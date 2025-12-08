¡Úà¼Ö¤¤¤¹¥¢¥¤¥É¥ëá¡¦Ãö¼í¤È¤â¤« ¡Û ¡ÖÆ§ÀÚ¤òÅÏ¤ë»þ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¥ì¡¼¥ë¤ËÁ°ÎØ¤¬¶´¤Þ¤ê¤½¤¦¤ÇÉÝ¤¤¡×¡¡¼Ö¤¤¤¹»ÈÍÑ½÷À¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç¤Î»àË´»ö¸Î¤Ë¡¡¡ÖÒ¶Á°¿Ê¤È¤«¤ÇÆ¨¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ÀÔ¿ñÂ»½ý¤Î¤¿¤á¼Ö¤¤¤¹¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ú²¾ÌÌ½÷»Ò¡Û¤ÎÃö¼í¤È¤â¤«¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£
ÀþÏ©¤Î¥ì¡¼¥ë¤Î¹Â¤Ë¼Ö¤¤¤¹¤ÎÁ°ÎØ¤¬¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½÷À¤¬Îó¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãö¼í¤È¤â¤«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Ö°Ø»Ò¤ÎÁ°ÎØ¤¬ÀþÏ©¤Î¥ì¡¼¥ë¤Î¹Â¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ§ÀÚ¤ÇÎó¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢µ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢£×£Å£Âµ»ö¤ò°úÍÑ¤·Åê¹Æ¡£
¹¹¤Ë¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤¬Æ±¤¸¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼Ö°Ø»Ò¤«¤éÍî¤Á¤ÆÒµÒ¶Á°¿Ê¤È¤«¤ÇÆ¨¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢Ãö¼í¤È¤â¤«¤µ¤ó¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤òÄÉÅé¤·¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãö¼í¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯4·î¤Ë¶¯É÷¤ÇÅÝ¤ì¤¿´ÇÈÄ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢Á´¿È¤Ë½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¾å¤Ë¡¢ÀÔ¿ñÂ»½ý¤Ë¤è¤êÎ¾²¼»èËãáã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û