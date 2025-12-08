¿Íµ¤³Ê¥²¡¼¡ÖÅ´·ý¡×À¸¤ß¤Î¿Æ¡¡¸¶ÅÄ¾¡¹°»á¤¬¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³Âà¿¦¡¡¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯¤Ç¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¡×
¡¡¿Íµ¤³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡ÖÅ´·ý¡×¤Î¸ø¼°X¤¬8Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Æ±ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¸¶ÅÄ¾¡¹°»á¤¬Ç¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¼Ò¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±X¤Ç¡ÖÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡ÖÅ´·ý¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿ô¡¹¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¸¶ÅÄ¾¡¹°»á¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¤òÎ¥¤ìÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»á¤¬¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼/¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤¿¡ÖÅ´·ý¡×¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢¤³¤Î¤´Êó¹ð¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£²ó¤ÎÂà¿¦¤ËÈ¼¤¤¡¢¡ØÅ´·ý8¡Ù¤ò´Þ¤àº£¸å¤Î±¿±Ä·×²è¤ä³«È¯ÂÎÀ©¤Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¸¶ÅÄ»á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ÎÀº¿À¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢º£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì»ÑÀª¤Ç³§ÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Å´·ý¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È°ìÆ±¡¢¸¶ÅÄ»á¤ÎÃÛ¤¤¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÈÀº¿À¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¤³¦Ãæ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡ÖÅ´·ý¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£
¡¡¸¶ÅÄ»á¤Ø¡ÖÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ÅÄ»á¤â¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÂà¿¦¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯Ëö¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¯·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡ØÅ´·ý¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬30¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤ÆºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ÅÄ»á¤ÏÅ´·ý¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Û¤«¡¢¥Ý¥Ã·ý¡¢¥½¥¦¥ë¥¥ã¥ê¥Ð¡¼IV¡¢¥µ¥Þ¡¼¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£