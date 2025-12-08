バンド史上、最大規模の55万人を動員する5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025“BABEL no TOH”』を開催中のMrs. GREEN APPLE。12月15日から、ツアーの掉尾を飾る東京ドーム公演が始まる。ところが、同公演の追加チケットをめぐりトラブルが勃発。ファンは大混乱に陥っている。

12月6日、チケット購入を代行する『チケットぴあ』が問題の事象を発表した。12月5日21:00から実施した「追加席受付（先着）」で、不備があったという問合せが多数届いたことから、「チケット販売時のアクセス負荷によって不整合が生じ、ページ遷移において問題が発生していたことを確認」したという。

「その事象は、Xでも多数報告されていました。具体的には、選択した参加希望日とは違う日程が何度も表示されたりしたことから、購入を諦めたというものでした。購入ページに辿り着いたにもかかわらずチケットを購入できなかったという、ファンの悲しみと怒りの声があふれました」（芸能プロ関係者）

『チケットぴあ』の公式サイトでは、現在購入できている人に表示されている日程に変更はないとした上で、「ご希望の公演日ではない場合は払い戻しを含めた可能な限りの対応を実施いたします」と記されている。

ミセス公式Xも、『チケットぴあ』の投稿をリポストし、「重要なお知らせ」と題してファンに謝罪。現在、Xでは彼らへ同情が広がっている。

《ミセス公式がリポストするのはわかるけど、購入者へのお詫びとお知らせ、と記載されてることが悲しい》

《ただのアクセス集中による不整合だから絶対に“ミセス“が叩かれることでは無い》

《ミセスも被害者やろこんなん》

ミセスはこれまでも度々トラブルに見舞われてきた。前出の芸能プロ関係者が騒動を振り返る。

「2025年7月には、横浜市の山下ふ頭でおこなわれた野外ライブで、音が想定以上に広範囲に拡散し、近隣住民に迷惑をかけたとして謝罪する事態になりました。さらに、10月25日に5大ドームツアーの名古屋公演が行われましたが、会場のトイレでファンが出産するという前代未聞のトラブルが起き大騒ぎに。プレミアチケットとなっているライブを何としてでも見たいというファン心理も相まって、混乱が絶えません」

ここまでバンドの人気が膨れ上がった今、販売方法そのものを見直すべきかもしれない。

「12月に発表されたBillboard JAPANの総合ソング・チャートでは、彼らの楽曲『ライラック』が1位を獲得。さらに、アーティスト・チャートでも1位を獲得し、2年連続で首位に輝く史上初の快挙を達成しました。今や国民的バンドとして名を馳せている彼らですから、そもそもを『チケットの“先着順”はやめた方がいいのでは』という声も上がるほどです。販売システムの変更も視野に入れる必要があるかもしれません」（前出・芸能プロ関係者）

トラブルも人気グループの宿命ということか。