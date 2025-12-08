¡ÖKAWAII¡¡LAB.¡×¤«¤é¡ÖMORE¡¡STAR¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö£Ë£Á£×£Á£É£É¡¡£Ì£Á£Â¡¥¡×¤«¤é¿·¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Í£Ï£Ò£Å¡¡£Ó£Ô£Á£Ò¡Ê¥â¥¢¥¹¥¿¡¼¡Ë¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¥¥é¥Ã¤È¡×¤¬£¸Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¿·°æ¿´ºÚ¡Ê£±£¶¡Ë¡¢±óÆ£¤Þ¤ê¤ó¡Ê£±£¸¡Ë¡¢ºû¸¶¤Ê¤Ê²Ö¡Ê£±£¶¡Ë¡¢ÎëÌÚ²ÖÍü¡Ê£±£¹¡Ë¡¢¹âÍü¤æ¤Ê¡Ê£²£°¡Ë¡¢Ãæ»³¤³¤Ï¤¯¡Ê£±£·¡Ë¡¢ÇëÅÄ¤½¤é¡Ê£²£°¡Ë¡¢¿¹ÅÄ¤¢¤ß¡Ê£±£·¡Ë¡¢»³ËÜ¤ë¤·¤¢¡Ê£±£¸¡Ë¤Î£¹Ì¾¡£Á´°÷¤¬£Ë£Á£×£Á£É£É¡¡£Ì£Á£Â¡¥¡¡£Í£Á£Ô£Å£Ó½Ð¿È¤Ç¡¢ÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤¿¤Á¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹¡È£Ë£Á£×£Á£É£É¡É¤ËÆ´¤ì¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºÇÇ¯¾¯£±£¶ºÐ¡¢ºÇÇ¯Ä¹£²£°ºÐ¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï£±£·¡¦£¸ºÐ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤ÏÌ¤½Ï¤Ç¡¢Ì¤´°À®¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¡Ê£Í£Ï£Ò£Å¡Ë¡×À®Ä¹¤·¡¢¡Öµ±¤¡¦Æ´¤ì¡Ê£Ó£Ô£Á£Ò¡Ë¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ø¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡È£×£É£Ô£È¡¡£Ë£Á£×£Á£É£É¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¤³¤Î£¹¿Í¤À¤«¤é¤³¤½ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡È£Ë£Á£×£Á£É£É¡É¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡£Í£Ï£Ò£Å¡¡£Ó£Ô£Á£Ò¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¥¥é¥Ã¤È¡×¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¡Ö¤â¤Ã¤È¡Ê£Í£Ï£Ò£Å¡ËÀ®Ä¹¤·¡¢µ±¤¡¦Æ´¤ì¡Ê£Ó£Ô£Á£Ò¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤Ø¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ì¶Ê¡£¥À¥á¤Ê¼«Ê¬¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡È¤â¤Ã¤È¥¥é¥Ã¤Èµ±¤¯¡É¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ì¤½Ï¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò½Å¤Í¤¿¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Î¹â¤¤³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿·°æ¤Ï¡Ö¸ÄÀ°î¤ì¤ëÂç¹¥¤¤Ê£¸¿Í¤È³èÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡£±óÆ£¤Ï¡ÖÌ¤½Ï¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¥¥é¥Ã¤Èµ±¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿Ê²½À®Ä¹¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Âç¹¥¤¤Ê£¸¿Í¤È¶¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬£¸Æü¤Î£±£¸»þ£³£°Ê¬¤Ë¸ø³«¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎËÜÊÔ¤Ï£±£²·î£±£²Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£³Ú¶Ê¤ÏÍèÇ¯£²·î£±£±Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö£Ë£Á£×£Á£É£É¡¡£Ì£Á£Â¡¥¡¡£Â£Å£Ó£Ô¡¡£Á£Ì£Â£Õ£Í¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯£±·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£