¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥óÌ¿Æü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÈà¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥í¥Ã¥¯¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤ÎÌ¿Æü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥ó¥ì¥Î¥ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÀ¼¤ò²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥í¥Ã¥¯¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£Åö»þ18ºÐÂç³Ø°ìÇ¯À¸¤Î²¶¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¡×¤È¡¢¥ì¥Î¥ó¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶³´¿¼¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¥æ¥«¥¤¤Ï12·î8Æü¤Î¡ÖBS¥Õ¥¸ LIVE ¥×¥é¥¤¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Ç¡¢¥ì¥Î¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë»×¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥¸¥ç¥ó¥ì¥Î¥ó44²óÌÜ¤ÎÌ¿Æü¡£— diamondyukai (@diamondyukai) December 7, 2025
¥¸¥ç¥ó¥ì¥Î¥ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÀ¼¤ò²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥í¥Ã¥¯¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£Åö»þ18ºÐÂç³Ø°ìÇ¯À¸¤Î²¶¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£ https://t.co/MQejPyJ5ZG