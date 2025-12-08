「毎年同じアウター」→【無印良品】で買い足し！ 大人の冬に♡「おすすめアウター」

そろそろ同じアウターは卒業したい……。新調するなら、トレンドの色味やシルエットを意識してみて。リサーチする中で見つけたのは【無印良品】の上品なアウター。洗練されたデザインでコーデを格上げしつつ、ダウンやカシミヤ混素材であたたかく着られそうです。

すっきり着られる！ ショート丈のダウンジャケット

【無印良品】「ダウンショートジャケット」\24,900（税込）

寒さが厳しくなるこれからの時期に重宝しそうなダウンジャケット。ふっくらとボリュームがありながら、コンパクトなショート丈ですっきり着られるのが嬉しいポイント。トレンド感のあるダークモカブラウンのほか、シックな黒もラインナップ。ファスナーを上まで上げるとスタンドカラーになり、首まであたたかく着られそうです。

クラシカルムード漂うきれいめのコート

【無印良品】「カシミヤ混ダブルブレストコート」\29,900（税込）

クラシカルな着こなしが注目されている今季。上品なダブルブレストコートは、オンにもオフにも活躍しそう。すっきりとしたノーカラーデザインで、マフラーやストールとも好相性。カシミヤ混の上質な素材感も、大人の垢抜けに一役買ってくれそうです。コーデの引き締め役になる黒のほか、ライトベージュ・ライトグレーなどの明るいカラーも展開。

