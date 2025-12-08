ÂçÊª»²²Ã¼Ô¤Ë¤â¡Ö×ÖÅÙ¤Ê¤·¡×¡¡»Ä¤ê400m¤Ç´ØÌç¡ÄÃÏÊý¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½¸¤Þ¤ë³åºÓ¡Ö¸øÀµ¤ÇÁÇÅ¨¡×
ËÉÉÜÆÉÇä¥Þ¥é¥½¥ó
¡¡Âè56²óËÉÉÜÆÉÇä¥Þ¥é¥½¥ó¤¬7Æü¡¢»³¸ý¸©ËÉÉÜ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿ÂçÊª¤Ï¡¢41.8kmÃÏÅÀ¤ÎºÇ½ª´ØÌç¤òÊÄº¿»þ¹ï¤Ë¤ï¤º¤«¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢»Ä¤ê400m¤Ç¶¥µ»Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÎ»ö¤Ï¡ÖÌµÇ°¡£¡£¼¡¤³¤½¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Ä©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï»³¸ý¸©¤ÎÂ¼²¬»ÌÀ¯ÃÎ»ö¤À¤Ã¤¿¡£ÀÄ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¼¥Ã¥±¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿Â¼²¬ÃÎ»ö¤¬¡¢¥À¥¤¥¥ç¡¼¥Ë¥·¥«¥ï¡¡¥¹¥¯¥¨¥¢Î¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¡¢»Ä¤ê400m¤Î´ØÌç¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤º¡£Î¾¤Ò¤¶¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¤ÆÈè¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö²ù¤·¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¼²¬ÃÎ»ö¤ÏX¤Ç¼ÂºÝ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£Ê¸ÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö41.8¥¥í¤Î´ØÌç¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤º¡¢»Ä¤ê400¥á¡¼¥È¥ë¤Ç´°Áö¤Ê¤é¤º¡£27¥¥í¤¢¤¿¤ê¤«¤éÎ¾Â¤¬Ú»¤ê»Ï¤á¡¢35¥¥í°Ê¹ß¤ËÂç¤¤¯¼ºÂ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÇ°¡£¡£¼¡¤³¤½¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÊª»²²Ã¼Ô¤Ë¤â×ÖÅÙ¤Ê¤·¤ÇÄù¤áÀÚ¤ëÂç²ñ±¿±Ä¤Ë¤Ï¡¢Î¦¾å¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÃÎ»ö¤Ç¤â×ÖÅÙ¤Ê¤·¡£¤¨¤¨»ö¤ä¤È»×¤¦¡×
¡Ö¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç»Ä¤ê400m¤Ê¤Î¤ËÊÄº¿¤µ¤»¤é¤ì¤ëËÉÉÜ¤Î¸·¤·¤µ¡£ÃÎ»ö¤Ç¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¡×
¡Ö×ÖÅÙÌµ¤·¡ª¡ª¡ª¡¡¤³¤¦¤¤¤¦Âç²ñ¤À¤«¤é¤³¤½¥¬¥ÁÀª¤«¤é¹¥¤«¤ì¤ë¡×
¡ÖÃÎ»ö¤Ë¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¸øÀµ¤ÊÂç²ñ¤ÇÁÇÅ¨¡×
¡Ö»Ä¤ê400¥á¡¼¥È¥ë¡ª¡×
¡¡Â¼²¬ÃÎ»ö¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤¬3»þ´Ö59Ê¬11ÉÃ¤À¤È¸øÉ½¡£¡Ö¸øÌ³¤ÇÂ¿Ë»¤Ê¤Î¤ËºÇ½ª´ØÌç¤Þ¤Ç»Ä¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤À¤ï¡×¡ÖÃÎ»ö¡¢ËÉÉÜÆÉÇä¤Ç´ØÌç¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁêÅöÂ®¤¯¤Ê¤¤¤«?!¡×¤ÈºÇ¸å¤Î´ØÌç¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿Áö¤ê¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë