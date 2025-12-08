Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤¬º£µ¨¤ò¼«¸ÊºÎÅÀ¡Ö70ÅÀ¤°¤é¤¤¤Ï¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡¡ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µÄË´¶¡Äº£Ç¯¤Î´Á»ú°ì»ú¤Ï¡Ö¶ì¡×
Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤é4Áª¼ê¤¬É½·ÉË¬Ìä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿
¡¡FCÅìµþ¤Ï12·î8Æü¡¢¿·½É¶èÌò½ê¡¢Ä´ÉÛ»ÔÌò½ê¤ØÉ½·ÉË¬Ìä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡¢¹â±§ÍÎ¡¢¾®Àô·Ä¡¢¾®Çð¹ä¤Î4Áª¼ê¤¬³ÆÌò½ê¤òË¬Ìä¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÆ°¤òÊó¹ð¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Ä¹Í§¤Ï¡Ö70ÅÀ¤°¤é¤¤¤Ï¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¡×¤Èº£µ¨¤ò¼«¸ÊºÎÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡6Æü¤Ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤È¤ÎJ1¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤ò½ª¤¨¡¢11°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿FCÅìµþ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç³ÆÌò½ê¤òË¬¤ì¤¿¡£¿·½É¶èÌò½ê¤Ç¤Ï¡¢³ÆÁª¼ê¤¬º£µ¨¤ÎÁí³ç¤òÏÃ¤¹¤È¡¢Ä¹Í§¤«¤é¡Ö°Å¤¤¤Ê¡ª¸µµ¤½Ð¤»¤è¡¢¸µµ¤¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤è¤¦¤Ê°ìÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Í§¤ÏÉ½·ÉË¬Ìä¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Çº£µ¨¤ò¼«¸ÊºÎÅÀ¡£¡ÖÁ°´ü¤ÏÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¡¢¸Ä¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¸åÈ¾Àï¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥×Àï¤â´Þ¤á¤Æ¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¡Ö¤½¤ÎÊ¬¤Ç¤Ï¡Ä¡×¤ÈÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö70ÅÀ¤°¤é¤¤¤Ï¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Èº£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°´ü¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤Î1Ç¯ÄÌ¤·¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤¤¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥í¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¼º³Ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¸åÈ¾Àï¡Ë¤À¤±ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡×
¡¡º£µ¨¤ò¼«¸ÊºÎÅÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¤È°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï7·î19Æü¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¡£º£µ¨¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡¢E-1Áª¼ê¸¢¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë·Þ¤¨¤¿°ìÀï¤Ç¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¡Ö³Î¿®¤ò»ý¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢E-1¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Âè1ÀïÌÜ¤Î±ºÏÂÀï¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤ê¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È³Î¿®¤ò»ý¤Æ¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÍèÇ¯6·î¤Ë¤ÏËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹Í§¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¾¡Éé¤Î1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£º£µ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾ð¤±¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¹Ô¤¯¤°¤é¤¤¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÁá¤¯¤â2·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ËÌÜÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡Ö½ç°Ì¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¡¢³Î¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¡£¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍèµ¨¤â¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç½éÀï¤«¤éÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤·¤«¤âÈ¾Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¤â¤¦¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¹Ô¤¯¤°¤é¤¤¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎWÇÕ5Âç²ñÏ¢Â³¤òÌÜ»Ø¤¹Ä¹Í§¡£º£Ç¯¤Î´Á»ú°ì»ú¤Ï¡Ö¶ì¡×¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë2026Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾å¸¶Âó¿¿ / Takuma Uehara¡Ë