¤¤¤Þ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¡Ø¾¼ÏÂ¤Î³°¿©¡Ù¡¡²óÅ¾¼÷»Ê¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÄÊÑÁ«¤òÄÉ¤¦¡¡¡Ö¤´¤Û¤¦¤Ó¥³¥í¥Ã¥±¡×¤ÎÏÃÂê¤â
¡¡¥Í¥ª¾¼ÏÂ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºåÅÄ¥Þ¥ê¥ó¤¬ÌÚÍËÆü¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¡ØClip¡Ù¡Ê¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡¢·î¡ÝÌÚ¸á¸å1»þ¡Á¡Ë¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¤Î³°¿©¡¦¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â³°¿©¤Ï¤´¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ï¤¤¤Þ°Ê¾å¤Ë¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¤ª¼÷»Ê¡£²óÅ¾¼÷»Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿»Æ©¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢½îÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â²Á¤Ê¤´¤Á¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ÃÍÃÊÉ½¤Ë¤Ï¡Ö»þ²Á¡×¡Ê¤½¤Î¤È¤¤ÎÁê¾ì¡Ë¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÃíÊ¸¤¹¤ë¤Î¤ËÍ¦µ¤¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²óÅ¾¼÷»Ê¤Ï¡¢1958¡Ê¾¼ÏÂ33Ç¯¡Ë¤ËÂçºåÉÜ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢1970¡Ê¾¼ÏÂ45¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÂçºåËüÇî¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¾å¾º¡£°Â¤µ¡¦¼ê·Ú¤µ¡¦ÌÀÏ¯²ñ·×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó³ÈÂç¤·¡¢Ê¿À®¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¿ô¤â¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î²óÅ¾¼÷»Ê¤Ï¡¢¤ª¼÷»Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÍÎà¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ªÅ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Þ¥ê¥ó¤Ï¡¢ÌÍÎà¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤¿Í¤¬¤ª»®¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ê¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¼¡¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢¥Ó¥Õ¥«¥Ä¡¢¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤Ê¤É¤ÎÍÎ¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤«¤é¾¼ÏÂ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤ÎÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ë°û¿©Å¹¤È¤·¤Æ¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂ»þÂå¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹âµé´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò»È¤¦¤³¤È¤«¤éÉßµï¤¬¹â¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£1970Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¹¤Þ¤ê¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Çµ¤·Ú¤ËÍÎ¿©¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤ÏÍÎ¿©¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¥é¥¤¥¹¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë°ìÈÌÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÇØ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥é¥¤¥¹¤ò¤Î¤»¤ë¿©¤ÙÊý¤Ï¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¹ñ¤äÃÏ°è¤Ç°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÂåÌò¤È¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤¤¤¬¤é¤·¤¢¤ß¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥Õ¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ªÈ¤¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤â¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿Æ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¡¢É´²ßÅ¹¤ÎÂç¿©Æ²¤Ç¤Î¿©»ö¤â¤´¤Á¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤È¤Ï¡¢¾¯¡¹¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ª»ÒÍÍ¥é¥ó¥Á¡×¤ÏÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£É´²ßÅ¹¤Î²°¾å¤Ë¤ÏÍ·±àÃÏ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¾¼ÏÂ¤Î¤Þ¤Á¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¤µ¤ó¡¢¤¿¤³¾Æ¤²°¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»µ¢¤ê¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢²ÈÂ²¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë³°¿©¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡³Ø¹»µ¢¤ê¤Ë¿©¤Ù¤ë¡¢»Ô¾ì¤Î¤ªÆù¤ä¤µ¤ó¤¬¤ªÅ¹¤ÇÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ë¥³¥í¥Ã¥±¡¢¥ß¥ó¥Á¥«¥Ä¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¤´¤Á¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥ê¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥¢¥Î¶µ¼¼¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿µ¢¤ê¤Ë¿©¤Ù¤¿¥³¥í¥Ã¥±¤¬»×¤¤½Ð¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤¤¤¬¤é¤·¤¢¤ß¤Ï¡¢¡Ö¼«Âð¤Î°ì³Ñ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤¬¡¢Éô³è¤ÇÈè¤ì¤¿ÂÎ¤ò¤¤¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥È¡¼¥¯Ãæ¡¢¡Ö¤´¤Û¤¦¤Ó¥³¥í¥Ã¥±¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿Æ¤Îµ¢Âð¤¬ÃÙ¤¤¤È¤¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡»¡»¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÈÕ¤´¤Ï¤ó¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¶á½ê¤Î¤ªÂð¤Ç¤´ÈÓ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¡£ÉáÃÊ¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ª¤«¤º¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡»¡»¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¤«¤éÍÈ¤²¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Öº£Æü²¿¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¡£2¿Í¤¬Æ±»þ¤ËÅú¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤¼¤«¡Öñ»Ò¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡ÖClipÌÚÍËÆü¡×2025Ç¯12·î4ÆüÊüÁ÷²ó¤è¤ê