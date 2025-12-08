J1¿À¸Í¤òº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ëµÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¡¡¿·Å·ÃÏ¤ÏÀ¶¿å¤Ë·èÄê¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÉ¬¤º¶¯¤¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦J1¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î´ÆÆÄ¤òº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿µÈÅÄ¹§¹Ô»á¡Ê48¡Ë¤¬¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÆ±¤¸J1¤ÎÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ç´ÆÆÄ¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£8Æü¡¢À¶¿å¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©ÀîÀ¾»Ô½Ð¿È¤ÎµÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¿À¸Í¡¦ÂìÀîÂèÆó¹â¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏFW¤äMF¤Ç³èÌö¡£²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢2008Ç¯¤«¤é2013Ç¯¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿ÃÏ¸µ¥¯¥é¥Ö¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡£J1ÄÌ»»356»î¹ç53ÆÀÅÀ¡¢J2ÄÌ»»114»î¹ç33ÆÀÅÀ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡°úÂà¸å¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ä¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢2017Ç¯8·î¡Á2018Ç¯9·î¡¢2019Ç¯4¡Á6·î¤Ë´ÆÆÄ¤òÃ´¤¤¡¢2020Ç¯¤«¤é2¥·¡¼¥º¥ó¤ÏV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ç¥³¡¼¥Á¤ä´ÆÆÄ¤ò¤Ä¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£Íâ2022Ç¯¡¢ºÆ¤Ó¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤ËÌá¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎµçÃÏ¤ò¼õ¤±¤Æ6·î¤«¤é»°¤¿¤Ó´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¹¶¼é¤Ë¶¯ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢FWÂçÇ÷Í¦ÌéÁª¼ê¤äFWÉðÆ£²ÅµªÁª¼ê¤é¸Ä¤ÎÆÃÄ¹¤ò¤¤¤«¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Ï¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥ì¥Ã¥É¤òJ1½éÏ¢ÇÆ¡¢25Ç¯¤ÏJ1¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤Î2´§¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¤Ç½àÍ¥¾¡¡¢J1¤Ç¤Ï½ªÈ×¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤ß¤Ê¤¬¤é5°Ì¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢Ìµ´§¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö°¦¤Î¶¯¤¤¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¯¹ë¤Î°ì³Ñ¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤Ç¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÄÌ»»ÀïÀÓ¡ÊJ1¡Ë¤Ï171»î¹ç¤ÇºÓÇÛ¤ò¤Õ¤ë¤¤¡¢84¾¡39Ê¬¤±48ÇÔ¤Ç¤¹¡£
¡¡11·î30Æü¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ëJ1¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤ò¼«¤éÈ¯É½¤·¤¿µÈÅÄ´ÆÆÄ¡£¿·Å·ÃÏ¤ÎÀ¶¿å¤Ç¡¢ºÆ½ÐÈ¯¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡8Æü¡¢À¶¿å¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§ÍÍ¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¿Ä®¡Ê¹¯¼£¡ËGM ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î³§ÍÍ¤¬¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¶¿å¤Ï¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¡Ù¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥Ö¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¶¯¤¤»þÂå¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î³Ð¸ç¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÉ¬¤º¶¯¤¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¶¼é¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÍ¦µ¤¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Á´°÷¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¶¯¤¤À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤Ç¤ÎºÇ¸å¤ÎºÓÇÛ¤Ï¡¢9Æü¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡¢À®ÅÔÍÖ¾ë¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤È¤Î°ìÀï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ï¿À¸Í»Ô¸æºê¸ø±àµåµ»¾ì¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ï¸á¸å7»þ¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£