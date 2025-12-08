大阪・平野のまちなみ保存地区にたたずむ、築100年以上の古民家をリノベーションした話題のスイーツ店「あひる菓子店」。ウッドやコットンの温もりに包まれた空間は、まるで時間がゆっくりと流れているかのよう。

自家製スイーツやスペシャリティコーヒーとともに、心がふっとほぐれるひとときを過ごせると、週末を中心にじわじわとファンを増やしています。「ちょっと遠くても、わざわざ行きたい」──そんな声が集まる癒やしの空間に、あなたもきっと通いたくなるはずです。

平野郷にたたずむ、癒やしの古民家スイーツ空間

Osaka Metro平野駅から徒歩約7分。にぎやかな駅前から路地を抜けると、ふわっと現れるのが「あひる菓子店」。古民家に、ちょこんと揺れる“あひるののれん”が目印です。この瞬間からもう、物語の世界に迷い込んだみたいですよね。

お店があるのは、古民家が連なる「平野郷（ひらのごう）」エリア。実はここ、江戸時代の街並みが今も残る“まちなみ保存地区”。「あひる菓子店」も、江戸後期に建てられた築100年以上の建物をそのまま使っているそうです。

店内は、木やコットンなど自然素材を基調にしたやさしい空間。大きく手を加えることなく丁寧に手入れされていて、まるで誰かのおうちに遊びに来たかのように、ほっと温まる雰囲気です。

お店の奥に抜けると、ワンちゃん連れOKのテラス席も。自然に囲まれて、ゆったりスイーツタイム…なんて最高すぎませんか？風が気持ちいい季節は、迷わず外席を選びたくなります。

実はこのお店、「あひる珈琲」という小さなコーヒースタンドの2号店。製菓学校で出会った女性2人が、それぞれの道を歩んだのち再びタッグを組んで生まれたブランドなんです。週末限定でマルシェに出店することから始まり、コーヒーとお菓子の移動販売を始めて1年半。やっとたどり着いたこの実店舗には、二人の“やりたい”と“好き”が詰め込まれていました。

ところで、なぜ「あひる」？と尋ねると…「動物って覚えてもらいやすいし、あひるってあんまり他と被らないかな～って（笑）」とにっこり。フランス語で“あひる＝canard（カナール）”という語源や、コーヒーに角砂糖を浮かべた光景を“カナール”と呼ぶ文化からも、コーヒーとお菓子のお店にぴったりのネーミングですね。ロゴやパッケージもすべて2人でデザインしているそうです。

ほっこり癒やされる、“ちょうどいい”甘さの手作りスイーツたち

「あひる菓子店」のショーケースをのぞくと、キャロットケーキ、ガトーショコラ、ショートケーキ…と目移りしちゃう生菓子たちが6～7種類ほどずらり。すべて店内で手作りされた、ぬくもりいっぱいのスイーツです。

オープン当初から不動の人気を誇るのが「自家製プリン」。とろ～りなめらかな食感に、ほろ苦カラメルのソースがぴったりです。口に入れた瞬間、ふわっと広がるバニラの甘い香りにうっとり…これは絶対リピート確定。売り切れ御免なので、見かけたら迷わず注文してください！

そして、秋限定の楽しみといえばやっぱり「モンブラン」ですよね。和栗を使った濃厚なモンブランクリームに、土台はサクサクのメレンゲ。口に入れた瞬間にほろっとほどけて、香ばしさと甘みが広がります。生クリームは無糖で、栗の味わいがより引き立つ仕上がり。

しかも、このモンブランはオーダーが入ってからひとつずつ丁寧に組み立ててくれるんです。できたての香りと食感が味わえる、まさに“ごほうびモンブラン”。

「あひる菓子店」では、見た目の可愛さだけじゃなく「食べ終わったときの気持ち」までちゃんと考えられていて、重たすぎず、でも物足りなさはゼロ！スポンジの気泡、クリームの濃度、香りの余韻まで計算された“ちょうどいい”バランスに、思わず唸ってしまいました。コーヒーとのペアリングも絶妙で、どのメニューもベストパートナー感がすごい。

焼き菓子のラインアップも充実していて、「マドレーヌ」や「フィナンシェ」はもちろん、特におすすめしたいのが全粒粉を使った「スコーン」も。

さらに、可愛いパッケージに包まれた「ドリップバッグ」や「カフェオレベース」、「オリジナルキャニスター」など雑貨も豊富に揃っていて、お菓子だけじゃなく“あひる菓子店の時間”を持ち帰れるのもうれしいポイントです。

食べる楽しみ、選ぶ楽しみ、贈る楽しみまで詰まった「あひる菓子店」のメニュー。どれを選んでも、きっと心まであたたかくなるはずです。

地域に愛される場所へ。これからがもっと楽しみな「菓子店」のかたち

歴史ある建物と、こだわりのスイーツ、そして店主のあたたかな空気感が合わさって、なんとも心地いい空間が完成した「あひる菓子店」。

今後は、この場所を活かして地域の方が喜ぶようなイベントや、スペース貸し、地元とのコラボレーションなどもできたら…と、ゆるやかに未来を思い描いているのだとか。“これから”がとても楽しみな一軒。ふらりと訪れて、おいしいお菓子とともに、そんな物語の始まりに立ち会ってみてはいかがでしょうか。

About Shop

あひる菓子店

大阪府大阪市平野区平野本町4-11-33

営業時間：11:00～18:00（L.O. 17:30）

定休日：月曜日・火曜日

Instagram：＠ahiru.kashiten

あかざしょうこ

ウフ。編集スタッフ

関西方面のスイーツ担当。1984年生まれ、大阪育ちのコピーライター。二児の母。焼き菓子全般が好き。特に粉糖を使ったお菓子が好きです。