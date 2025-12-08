日本橋から、新たな和の美意識を発信！三勝「三勝謹製 新しい和のかたち展」

三勝株式会社が、第2回展示会「三勝謹製 新しい和のかたち展」を開催。

2025年12月15日(月)より、日本橋人形町の本社および併設ギャラリーにて、ゆかた意匠を現代の暮らしに提案する展示会が実施されます。

三勝「三勝謹製 新しい和のかたち展」

会期：2025年12月15日(月)〜25日(木) / 2026年1月15日(木)〜30日(金)

時間：14:00〜17:00

休館日：土日祝・1月19日(月)・1月20日(火)

会場：三勝株式会社本社1階（日本橋人形町3-4-7）

11月に開催された第1回展示会の好評を受け、第2回として開催される本展。

「ゆかた文化をアートへ」をテーマに、長年守り継がれてきたゆかた意匠を現代の生活空間に馴染むアートとして再構築し、提案します。

ゆかたの発祥地である日本橋から、新たな和の美意識を発信する試みです。

ゆかた意匠の再解釈と新スタイル

三勝が所有する約2万枚にのぼる型紙文様を利活用。

職人技による型紙の魅力と現代デザインを融合させ、「古くて新しい和の意匠」として再解釈した作品群が並びます。

伝統的な美しさを保ちながら、現代のライフスタイルに寄り添う新しい価値観を提示します。

暮らしとアートをつなぐラインナップ

会場では、インテリア、アパレル、雑貨など多彩なアイテムを展示。

屏風やスツール、カーテンといった「室礼（しつらい）」から、ローブやパジャマなどの「布衣（ふい）」、さらに手提げ袋や漆の器といった「日々の万もの」まで幅広く展開されます。

伝統技法とデザインの交差により、ゆかた文様が「暮らしのアート」として新しい表情を見せます。

三勝ゆかた博物館の一般公開

会期中は、本社ビル内に併設する「三勝ゆかた博物館」も公開。

1階の型染もめんと伊勢型紙のギャラリーは観覧無料です。

地下1階の「語り部のいる博物館」は事前予約制（観覧料2,000円）となり、博物館限定手拭と解説付きで、伊勢型紙や人間国宝・清水幸太郎氏の作品など貴重な資料を鑑賞できます。

レセプションとオーダー受注会

展示会に先駆け、12月13日(土)の14:00から17:00にはレセプションを開催。

四代目・天野半七によるプレゼンテーションやオーダー受注会が行われ、予約不要で参加可能です。

InstagramのDMにて来場申し込みをした方には、数量限定ギフトも用意されています。

明治から続く伝統を受け継ぎつつ、次の100年を見据えた新しい和の提案。

職人の技と現代の感性が織りなす空間で、ゆかたの深い世界を体感できる機会です。

三勝「三勝謹製 新しい和のかたち展」の紹介でした。

