修理サービスに加え、プロの技術で再生されたリメイク品も！MY SUITCASE町田店

カルチャーズジャパンが運営するスーツケース修理の専門店「MY SUITCASE」が、東京都多摩エリア初の拠点となる「MY SUITCASE町田店」をオープン。

修理サービスに加え、プロの技術で再生されたリメイク品の販売や、機能を追加したカスタマイズ品の提供を行う新店舗です。

MY SUITCASE町田店

オープン日：2025年12月6日(土)

所在地：東京都町田市原町田3-15-16

営業時間：平日・土日祝 10時〜19時

アクセス：JR町田駅 徒歩7分

JR横浜線・小田急小田原線が利用可能な町田駅から徒歩7分の好立地に位置しています。

買い物ついでや旅行前の急な準備にも立ち寄りやすい環境で、スーツケースに関するトータルサポートを提供！

修理だけでなく、買取や販売も行う複合的なサービス拠点の登場です。

修理のプロによるリメイク品販売

店舗では、修理専門店としてのノウハウを駆使した買取・販売サービスを展開。

買い取った中古スーツケースを新品同様にリメイクし、定価では手の届きにくい高級ブランドや有名メーカーの製品もリーズナブルに提供されます。

プロによる点検済みのため、安心して使用できるラインナップです。

独自のカスタマイズスーツケース

「キャスターの音が気になる」「荷物を掛けるフックが欲しい」といったユーザーの細かな要望に応える、カスタマイズスーツケースも販売。

既製品にはない機能をあらかじめ追加することで、「あと少し」の利便性を叶えるアイテムが揃います。

修理技術を持つ専門店ならではの、痒い所に手が届くサービスです。

修理、購入、カスタマイズと、旅の準備を幅広くサポート。

MY SUITCASE町田店の紹介でした。

