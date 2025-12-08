修理サービスに加え、プロの技術で再生されたリメイク品も！MY SUITCASE町田店
カルチャーズジャパンが運営するスーツケース修理の専門店「MY SUITCASE」が、東京都多摩エリア初の拠点となる「MY SUITCASE町田店」をオープン。
修理サービスに加え、プロの技術で再生されたリメイク品の販売や、機能を追加したカスタマイズ品の提供を行う新店舗です。
MY SUITCASE町田店
オープン日：2025年12月6日(土)
所在地：東京都町田市原町田3-15-16
営業時間：平日・土日祝 10時〜19時
アクセス：JR町田駅 徒歩7分
JR横浜線・小田急小田原線が利用可能な町田駅から徒歩7分の好立地に位置しています。
買い物ついでや旅行前の急な準備にも立ち寄りやすい環境で、スーツケースに関するトータルサポートを提供！
修理だけでなく、買取や販売も行う複合的なサービス拠点の登場です。
修理のプロによるリメイク品販売
店舗では、修理専門店としてのノウハウを駆使した買取・販売サービスを展開。
買い取った中古スーツケースを新品同様にリメイクし、定価では手の届きにくい高級ブランドや有名メーカーの製品もリーズナブルに提供されます。
プロによる点検済みのため、安心して使用できるラインナップです。
独自のカスタマイズスーツケース
「キャスターの音が気になる」「荷物を掛けるフックが欲しい」といったユーザーの細かな要望に応える、カスタマイズスーツケースも販売。
既製品にはない機能をあらかじめ追加することで、「あと少し」の利便性を叶えるアイテムが揃います。
修理技術を持つ専門店ならではの、痒い所に手が届くサービスです。
修理、購入、カスタマイズと、旅の準備を幅広くサポート。
MY SUITCASE町田店の紹介でした。
